Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Moja ya changamoto muhimu katika tafiti za Mahdawiyya ni kutambua mifano halisi ya alama za kudhihiri kwa Imam Mahdi (AF) na kuitofautisha na mifano inayoweza kudhaniwa kuwa ni sahihi au ile iliyobuniwa. Hivyo, kulinganisha alama hizo na matukio yanayotokea kunahitaji kuzingatia kanuni na vigezo maalumu vya kitaaluma, kama ifuatavyo:

1. Uhakika wa Ulinganifu

Katika alama muhimu na zenye athari kubwa, ambazo kuzitambua kunaweza kuwa na matokeo ya kiitikadi na kijamii, ulinganifu wake lazima ujengwe juu ya uhakika au kiwango cha yakini kinachokubalika kwa mujibu wa uelewa wa kawaida wa watu.

2. Kukamilika kwa Sifa Zote Zilizotajwa katika Riwaya Zinazoaminika

Mfano unaotajwa kuwa ni alama ya kudhihiri lazima uwe na sifa zote zilizobainishwa katika riwaya zinazoaminika, na sifa hizo ziwe zimejitokeza kwa uhalisia.

Haiwezekani kuona baadhi ya sifa zilizotajwa katika riwaya na kuamua kuwa mtu au tukio fulani ndilo linalokusudiwa, huku tukipuuza kutimia kwa sifa nyingine zilizobainishwa katika riwaya hizo!

3. Kujiepusha na Tafsiri za Kulazimisha za Riwaya

Ulinganishaji wa alama za kudhihiri haupaswi kuhitaji kuachana na maana ya dhahiri ya riwaya au maana inayoeleweka kwa mujibu wa matumizi ya kawaida ya lugha.

4. Kulingana na Vigezo na Kanuni za Kidini

Iwapo kulinganisha alama fulani ya kudhihiri na mtu au harakati fulani kutasababisha kukiukwa kwa mojawapo ya kanuni za msingi na zisizopingika za dini, mgongano huo utakuwa ni ushahidi madhubuti wa kuonesha kuwa ulinganishaji huo si sahihi.

5. Kulinganisha na Alama Zisizoweza Kugushiwa au Kuigwa

Alama zinazoweza kugushiwa au kutengenezewa matukio yanayofanana nazo zinapaswa kuchunguzwa kwa kuzilinganisha na alama za kimiujiza ambazo haziwezi kughushiwa au kuigwa na binadamu, kama vile Sauti ya Mbinguni (Al-Sayha).

Mambo Mawili Muhimu ya Kuzingatia