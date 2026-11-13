Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Ofisi ya Ayatollah Makarem Shirazi imechapisha hukumu za kisheria za kidini kuhusu kusoma tenzi za maombolezo na kaswida kwa wanawake. Tunawasilisha hukumu hizo kama ifuatavyo:

1. Wanawake Kusoma Tenzi za Maombolezo kwa Kutumia Vipaza Sauti

Swali:

Ni ipi hukumu ya wanawake kusoma tenzi za maombolezo au kaswida kwa kutumia vipaza sauti, kwa namna ambayo kitendo hicho kinaweza kusababisha madhara ya kimaadili (ufisadi)?

Jibu:

Katika hali iliyotajwa kwenye swali, kitendo hicho hakiruhusiwi kisheria.

2. Wanawake Kuongoza Kaswida na Tenzi katika Mikusanyiko ya Wanawake

Swali:

Baadhi ya wanawake wana shughuli ya kuongoza dua za kutawasali kwa Ahlul-Bayt (AS) katika mikusanyiko ya wanawake. Wakati mwingine, wanapokuwa wakisoma tenzi za maombolezo (Rawdha), kaswida au mashairi ya kusherehekea kuzaliwa kwa Ahlul-Bayt (AS), wanaume au watoto wenye uwezo wa kutofautisha mema na mabaya huingia katika ua wa nyumba hiyo na kusikia sauti za wanawake hao.

Je, hukumu ya kusoma tenzi za maombolezo, kaswida na mashairi ya kusherehekea kuzaliwa kwa Ahlul-Bayt (AS) katika mazingira kama hayo ni ipi?

Jibu:

Katika hali uliyoieleza, mwanamke anapaswa kupunguza sauti yake au kusoma bila kutumia mbinu ya kuvutia kwa kutegemea sauti yake.