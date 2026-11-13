Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Sambamba na kumbukumbu ya mwaka wa shahada ya Hazrat Fatima Zahra (Salamu za Allah ziwe juu yake), miili mitukufu ya mashahidi 21 wasiojulikana wa Vita vya Ulinzi Mtakatifu imeagwa leo Ijumaa asubuhi, 22 Aban 1405 Hijria Shamsia, katika mji wa Shiraz, Iran.

Marasimu ya kuwaaga mashahidi hao zilianza katika Uwanja wa Mashahidi wa Shiraz na kuendelea hadi kwenye Haram Tukufu ya Hazrat Shah Cheragh (AS), huku zikihudhuriwa na wananchi wa Shiraz wanaofuata uongozi wa Wilaya.