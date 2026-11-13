Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Swala si kusoma tu rakaa kadhaa, bali ni kujenga uhusiano wa kina kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu!

Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, kupitia nasaha kumi, anazungumzia adabu za swala; lakini kwa hakika, anachora mwongozo wa kumsaidia mtu kuacha kuswali kwa mazoea tu na kufikia swala inayoswaliwa kwa utambuzi, umakini na mapenzi ya dhati.

Kuanzia kuwa na uwepo wa moyo (Hudhurul-Qalb) na kuelewa maana ya maneno yanayosomwa ndani ya swala, hadi kuwa na ikhlasi, kujilinda dhidi ya ugumu wa moyo, kujizoesha kuswali vizuri tangu ujana, pamoja na kujenga mazoea ya kuhudhuria msikitini na kuswali kwa jamaa; kila nasaha inafungua mlango mpya wa kuboresha namna tunavyoswali.

Huenda wakati umefika wa kuacha kujiuliza baada ya swala: “Je, nimeshaswali?” na badala yake tujiulize: “Nimeswali kwa namna gani?”

Nasaha 10 za Kiongozi wa Mapinduzi Kuhusu Adabu za Swala

1. Tufanye mazoezi ya kukuza uwepo wa moyo (Hudhurul-Qalb) tunaposwali.

2. Tujue maana ya maneno tunayoyasoma ndani ya swala.

3. Matendo yanayopendekezwa katika swala (Mustahabbāt) huongeza uwepo wa moyo.

4. Tuswali kwa ikhlasi, si kwa ajili ya kujionyesha au kutafuta sifa za watu (Riya).

5. Tuwe waangalifu, kwani kuswali bila umakini na bila kuzingatia kunaweza kusababisha ugumu wa moyo.

6. Katika kipindi cha ujana, tujizoeshe kuswali kwa namna nzuri na yenye umakini.

7. Hatupaswi kuichukulia swala kuwa jambo jepesi au lisilo na umuhimu.

8. Tuswali katika wakati wake wa mwanzo (Awal Waqt).

9. Tuswali kwa jamaa na ndani ya msikiti.

10. Tuswali swala za sunna (Nawafil) kadiri tuwezavyo.