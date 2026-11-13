Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimefanikiwa kufika katika ukanda wa pwani unaounganisha Mikoa ya Aden na Lahij, pamoja na eneo lililo kusini mwa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab. Maendeleo hayo yameleta hali mpya ya kijeshi katika eneo hilo.

Kutokana na maendeleo hayo, makundi yanayoiunga mkono Saudi Arabia katika maeneo ya Al-Suqiya na Ras al-Arah, kusini mwa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab, yamejikuta yakikabiliwa na machaguo mawili: kusalimu amri na kutekwa au kurudi nyuma bila silaha.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, licha ya mashambulizi kadhaa ya anga yaliyofanywa na Saudi Arabia kwa lengo la kuchelewesha kusonga mbele kwa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, taarifa zinaeleza kuwa vikosi vya mwanzo vya jeshi hilo vimefika katika ukanda wa pwani unaounganisha Mikoa ya Aden na Lahij.

Vyanzo vinavyohusishwa na vikosi hivyo vimesisitiza kuwa njia kuu ya usafirishaji wa vifaa na mahitaji ya kijeshi iliyokuwa ikitumiwa na makundi yenye silaha yanayoiunga mkono Saudi Arabia sasa iko chini ya udhibiti wao.

Hapo awali, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vilikuwa vimefanikiwa kuyadhibiti maeneo ya Ghayl al-Barir, Huwayrib na kambi ya Kharaz, yaliyoko katika wilaya ya Al-Mudhariba, magharibi mwa Mkoa wa Lahij.

Maendeleo hayo yametokea sambamba na kusonga mbele kwa vikosi hivyo kutoka upande mwingine kuelekea kambi ya Kharaz na eneo la Khor Umaira, lililoko kati ya Aden na Lahij.

Mapigano Makali Yatokea Katika Mazingira ya Kambi ya Kharaz

Vyanzo vya habari kutoka katika uwanja wa mapigano viliiambia gazeti la Al-Akhbar kuwa jana kulitokea mapigano makali katika maeneo kadhaa yaliyo karibu na kambi ya Kharaz.

Mapigano hayo yalianza baada ya Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kufanikiwa kudhibiti kisima cha Al-Tawani na kusogea karibu na kambi ya Kharaz. Kambi hiyo inachukuliwa kuwa kituo cha msaada wa kijeshi kwa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, na ina maghala mengi ya silaha pamoja na aina mbalimbali za zana za kijeshi na risasi.

Hapo awali, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen pia vilikuwa vimefanya operesheni sita za mashambulizi kwa kutumia makombora ya balestiki dhidi ya mikusanyiko ya kijeshi ya Vikosi vya Al-Amaliqa na Vikosi vya Ngao ya Taifa katika eneo la Kharaz, pamoja na maeneo mengine ya Ras al-Arah na Kharaz.

Brigedia Yahya Saree, msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, alitangaza kuwa operesheni hizo zilisababisha kuuawa kwa makumi ya wanajeshi wanaoungwa mkono na Saudi Arabia.

Wito wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kwa Vikosi Vilivyozingirwa Kusambaratika na Kusalimu Amri

Wakati vyanzo vya habari kutoka maeneo ya kusini vikielezea kusonga mbele kwa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kuelekea ukanda wa pwani kuwa ni mafanikio makubwa ya kupenya safu za adui, makundi yanayoiunga mkono Saudi Arabia yanadai kuwa bado yapo katika maeneo ya Al-Suqiya na Ras al-Arah na hayana nia ya kuondoka.

Makundi hayo pia yametangaza kuwa yameanza kupokea msaada wa kijeshi kupitia njia ya baharini.

Katika muktadha huo, vyanzo vya habari vilivyo karibu na uwanja wa mapigano katika Mkoa wa Lahij vimethibitisha kuwa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimetumia vipaza sauti na vifaa vya mawasiliano kuwataka wanachama waliosalia wa makundi ya Kisalafi katika maeneo ya Al-Suqiya na Ras al-Arah kuweka chini silaha zao na kuokoa maisha yao.

Muhammad Al-Farah, mwanachama wa Baraza la Kisiasa la Harakati ya Ansarullah ya Yemen, pia amethibitisha kuwa makumi ya wanajeshi wanaohusishwa na Brigedi ya Pili ya Al-Amaliqa wamezingirwa katika mojawapo ya medani za mapigano katika eneo la Al-Mudhariba, na juhudi za kuvunja mzingiro huo zimeshindwa.

Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X, Al-Farah aliongeza kuwa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vinaendelea kusonga mbele katika medani za mapigano za Lahij, Al-Mudhariba na Ras al-Arah, huku safu za adui zikikumbwa na hali ya kuvurugika na kuchanganyikiwa.

Al-Farah pia alitangaza kuwa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimefanya urudi nyuma kwa kiwango kikubwa kutoka maeneo ya Kharaz, Al-Shat, makutano ya Al-Sarih, Al-Muhawala na Al-Shaqiqa, kuelekea eneo la Khor Umaira.