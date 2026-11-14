Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Balozi na mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, "Gholamhossein Darzi", jioni ya Ijumaa kwa saa za hapa (13 Novemba 2026, sawa na 22 Aban 1405) katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa chini ya ajenda "Hali katika Mashariki ya Kati", akisema kwamba Iran haijawahi kufunga milango ya diplomasia, alisema: Iran katika miaka miwili iliyopita, mara nyingi imeingia katika mazungumzo kwa nia njema. Hata hivyo, Marekani kila mara ilichagua uvamizi na vitisho badala ya diplomasia; mbinu ambayo inaendelea hadi sasa.

Mwanadiplomasia mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa alisisitiza: uzoefu huu wa mara kwa mara umeunda kutoaminiana kwa kina na kuleta mashaka makubwa kuhusu matarajio ya kuanza tena mazungumzo, bila kuwepo kwa dhamana za kuaminika za kuzuia kurudiwa kwa vitendo kama hivi visivyo halali. Njia iliyo mbele ni wazi. Ikiwa Washington imejitolea kikweli kwa suluhisho la kidiplomasia, lazima ikomeshe uvamizi wake mara moja na bila masharti yoyote, itoe dhamana za kuaminika za kutokurudia, iheshimu haki za mamlaka za Iran, ifute mazingiromazingira ya baharini na hatua zingine zote za kulazimisha za upande mmoja na zisizo halali, na ionyeshe kwa vitendo kujitolea kwake kwa kweli kwa diplomasia.

Balozi na mkuu wa misheni wa Iran katika Umoja wa Mataifa wakati huo huo alisisitiza: niacheni niseme wazi na kwa uwazi: uanzishaji wowote wa vita vya uvamizi kutoka kwa Marekani na utawala wa Israel utakabiliana na jibu la haraka na kali bila shaka yoyote; jibu ambalo litailenga chanzo cha uvamizi, popote lilipo. Iran, kama ilivyokuwa hapo awali, itatumia haki yake ya asili ya kujilinda kwa mujibu wa sheria za kimataifa.

Darzi akielekea Baraza la Usalama alisisitiza: Iran itaendelea kuchukua hatua zote muhimu na zinazofaa kulinda watu wake, usalama, maslahi muhimu, mamlaka na uadilifu wa ardhi yake, kudumisha kizuizi cha kuaminika na endelevu na kuhakikisha kutokurudia kwa uvamizi mwingine wowote. Baraza hili linapaswa kuelekeza madai yake kwa mvamizi, sio kwa mwathirika. Baraza linapaswa kuitaka Marekani kukomesha vitendo na vitisho vyake vyote visivyo halali, kuzingatia wajibu wake chini ya Hati ya Umoja wa Mataifa na kuheshimu sheria za kimataifa kikamilifu.