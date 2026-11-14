Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, maandishi ya tangazo la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ni kama ifuatavyo:

Watu mashujaa na wakubwa wa Iran ya Kiislamu, kisa cha kihistoria cha upinzani wenu wa miezi minane dhidi ya udhalimu na kiburi cha mataifa ya dunia kimewaamsha watu na kuwaleta vijana wa nchi mbalimbali uwanjani.

Wana wenu wenye heshima katika uwanja wa vita pia, wakimtegemea Mungu Mwenye nguvu na wakihimizwa na msaada huu usio na kikomo wa watu, wanaendelea kuleta utukufu.

Wapiganaji wa Vikosi vya Anga na Nafasi vya Walinzi saa moja iliyopita kama jibu kwa uvamizi wa anga wa adui dhidi ya mnara wa mawasiliano huko Sirik, walilenga na kuharibu rada ya tahadhari ya mapema ya Marekani katika kisiwa cha Bahrain.

Hii ni onyo zito kwa adui kukomesha ujinga wa anga na magendo ya mafuta katika Mlango wa Hormuz. Iwapo ukiukwaji na uvamizi utarudiwa, Vikosi vya Anga na Nafasi vya Walinzi viko tayari kabisa kukabiliana bila mipaka.

Makampuni yanayokiuka ambayo yatadanganywa na adui mvamizi yatakabiliana na adhabu kali zaidi.