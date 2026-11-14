Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, idara ya mahusiano ya umma ya jeshi ilitangaza: saa kadhaa zilizopita, ndege isiyo na rubani «MQ1» ya adui mvamizi wa Marekani ilipigwa na kuharibiwa kwa kukamatwa na kupigwa kwa mafanikio na mfumo mpya wa ulinzi wa anga wa Jeshi la Wanamaji la Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya mtandao wa pamoja wa makao makuu ya pamoja ya ulinzi wa anga ya nchi, katika eneo la Kuhestak (pwani ya Sirik).

Hatutachelewa hata kidogo katika ulinzi na utetezi wa uadilifu wa ardhi, mipaka ya bahari na maslahi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.