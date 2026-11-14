Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Amir Meja Jenerali Hatami, Kamanda Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakati wa ziara ya maonyesho ya mabaki ya ndege zisizo na rubani na makombora yaliyoshushwa na Kikosi cha ulinzi wa anga cha jeshi, huku akithamini juhudi za usiku na mchana za wapiganaji wa kikosi hiki, alisema: adui kwa kuandaa zana na rasilimali mbalimbali, alikuwa akijaribu kufikia malengo yake katika nchi yetu pendwa, lakini kwa umoja, juhudi endelevu na ujasiri wa wapiganaji wa vikosi vya silaha, hasa wapiganaji wa ulinzi wa anga, alishindwa kufikia malengo yake.

Akirejelea sehemu ya mafanikio ya kiutendaji yaliyoonyeshwa katika maonyesho haya, aliongeza: aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani kubwa, makombora na vifaa vilivyotumiwa na adui ambavyo vilipigwa na mifumo ya ulinzi wa anga, vimeonyeshwa mahali hapa na vinaonyesha sehemu ya mafanikio ya wapiganaji wa Kikosi cha ulinzi wa anga.

Kamanda Mkuu wa Jeshi akirejelea ujumbe wa maonyesho haya kwa maadui na taifa la Iran alibainisha: maonyesho haya kwa upande mmoja yanaonyesha kwamba ardhi hii ina askari na wapiganaji walio tayari, makini na wenye kujitoa ambapo katika hali yoyote wanatetea nchi na leo wameazimia zaidi na wako tayari zaidi kuliko hapo awali katika njia ya kutetea Iran ya Kiislamu; kwa upande mwingine, yanaufanya wazi kwa watu wetu na wapiganaji wetu ukweli kwamba adui, kinyume na taswira anayotoa kuhusu nguvu yake na kutoshindwa kwake kwa vita vya kisaikolojia na utambuzi, ana udhaifu na vifaa na rasilimali zake za kijeshi vinaweza kulengwa uwanjani.

Amir Meja Jenerali Hatami akisisitiza utayari endelevu wa Kikosi cha ulinzi wa anga na wapiganaji wengine wa vikosi vya silaha kukabiliana na tishio lolote linalowezekana, alisema: Kikosi cha ulinzi wa anga kwa mwanga wa uzoefu na mafanikio ya vita vya nyuma, hakikupuuza hata kidogo juhudi za kuinua utayari wake na kimeweza kupata utayari mpya; kwa hiyo, ikiwa adui atafanya kosa tena na kuvamia nchi yetu, atakabiliana na madhara makubwa zaidi.