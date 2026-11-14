Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Manar, Hizbullah ya Lebanon katika taarifa ilitangaza: katika hali ambayo ubeberu wa Marekani unaotawala na Israel ya uhalifu wanavamia Palestina, Iran, Lebanon na nchi nyingine za kanda, wanawanyima usalama na utulivu na wanajaribu kuchora mpango wa Israel kwa kanda, juhudi za kukabiliana na uvamizi huu, kuimarisha mshikamano na ushirikiano kati ya nchi za kanda na umoja wa kila serikali na watu wake mbele ya hatari zinazokuja zinapaswa kuwekwa katikati.

Katika muendelezo wa taarifa ya Hizbullah inasema: katika hali kama hii, tunashuhudia kwamba serikali ya Bahrain haivumilii hata maandamano ya watu wake au sehemu za jamii yake dhidi ya sera zake za utegemezi na kujisalimisha; sera ambazo ndani na katika mahusiano ya nje zinafuatwa kinyume na matakwa ya watu na kwa gharama ya kukanyaga maslahi yao.

Hizbullah ilisisitiza: hali hii inahitaji kwamba sisi na mataifa ya umma tusimame kwa haki kutetea watu wa Bahrain na kupaza sauti zetu kufichua udhalimu wao; watu ambao serikali inakandamiza maandamano yao ya amani kwa njia mbalimbali. Kilio chao kinaeleza upinzani dhidi ya kuigeuza Bahrain kuwa kituo cha uvamizi kwa huduma ya Marekani na utawala wa Kizayuni na uwanja wa kuendeleza udhalimu.

Taarifa hii inaongeza: mikataba ya kiholela na vifungo vya kisiasa dhidi ya wanazuoni, wasomi na watu wa Bahrain, pamoja na uhamishaji wa kulazimishwa, kunyang'anywa uraia na kutoa hukumu za kifo na gereza kwa mamia ya wanazuoni na raia, ni maonyesho ya udikteta ambayo kwa mtazamo wa kibinadamu na kisiasa hayakubaliki na yanalaaniwa. Hatua hizi zinaunda msingi wa wasiwasi wa kudumu na hazitumikii chochote isipokuwa maslahi ya maadui.

Hizbullah mwishoni ilitangaza: watu wetu wa Lebanon wanaopinga uvamizi wa Israel wanalaani ukandamizaji wa kisiasa dhidi ya watu wa ndugu wa Bahrain na wanataka kurekebishwa kwa mbinu ya kuwashughulikia; kwa matumaini kwamba usalama, utulivu na maelewano ya ndani yanayohakikisha hivi viwili yatawekwa nchini Bahrain.