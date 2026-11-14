Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu gazeti la Al-Sharq al-Awsat, Israel Katz, waziri wa vita wa serikali ya mpito ya Israel, alidai kwamba Benjamin Netanyahu kufanya uamuzi kuhusu kufanya operesheni mpya ya kijeshi, hahitaji kupata ruhusa na idhini ya wapinzani.

Kulingana na ripoti ya Al-Sharq al-Awsat, kauli hizi za Katz zilitolewa baada ya «Gadi Eisenkot» mkuu wa chama cha Yashar na aliyepewa jukumu la kuunda baraza jipya la mawaziri la Israel kumtaka Netanyahu kujizuia katika suala hili.

Katz katika akaunti yake katika mtandao wa kijamii «X» aliandika: ili jeshi lifanye mashambulizi katika kila moja ya fronti ambazo linafanya kazi sasa, hatuhitaji idhini ya wapinzani au taasisi yoyote ya kisheria.

Yeye pia alidai: sisi katika kukabiliana na Iran pia tulionyesha uthabiti, busara na maono ya mbali, na hii ilifanyika kwa uratibu kamili na jeshi la Israel. Sasa pia kwa kuzingatia hali, tutaendelea na mbinu hiyo hiyo.

Eisenkot na Netanyahu Alhamisi walifanya mkutano wa saa mbili. Baada ya mkutano huu, katika taarifa fupi ya pamoja walitangaza: Netanyahu amemjulisha msaidizi wake wa kijeshi Eisenkot kuhusu changamoto za usalama na kidiplomasia ambazo Israel inakabiliana nazo kwa sasa. Kulingana na taarifa hii, pande zote mbili zilikubaliana kuendelea na mashauriano yao.

Eisenkot hapo awali alimtaka Benjamin Netanyahu kuonyesha kujizuia na alionya kwamba matumizi ya nguvu na uwezo wa kijeshi bila kuwepo kwa «tishio la moja kwa moja na la haraka» yanaweza kuwa na «matokeo mabaya kwa demokrasia ya Israel na imani ya raia kwa taasisi za serikali».

Netanyahu wakati wa kampeni yake ya uchaguzi alitishia mara kwa mara kwamba ataanzisha tena vita na Iran; hadi kufikia kuchapisha picha ya bomu la nyuklia likiharibu Tel Aviv.

Muungano mpana chini ya uongozi wa Eisenkot, unaojumuisha vyama kutoka mrengo wa kushoto hadi kulia, pamoja na muungano wa Netanyahu unaojumuisha vyama vya mrengo wa kulia uliokithiri na vya kidini, hakuna hata mmoja wao aliyeweza kupata wingi wa viti vya Knesset katika uchaguzi wa 27 Oktoba.