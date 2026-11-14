Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al Jazeera, Recep Tayyip Erdogan, Rais wa Uturuki, alisema: tutaendelea na ushirikiano na Qatar ili kuzuia kuwaka upya kwa vita katika kanda ya Ghuba.

Kulingana na ripoti hii, Erdogan alitoa kauli hizi alipokuwa akiwakaribisha Emir wa Qatar nchini Uturuki.

Ofisi ya Rais wa Uturuki pia ilitangaza kwamba wametia saini mkataba wa ulinzi wa pamoja na Qatar nchini Uturuki.

Emir wa Qatar na Rais wa Uturuki pia walishuhudia kubadilishana idadi ya makubaliano na hati za makubaliano kati ya nchi mbili.

Emir wa Qatar alisema: ushirikiano wa kimkakati kati ya Qatar na Uturuki unaendelea kukua katika nyanja mbalimbali, na mkutano wa leo ulikuwa ni dalili ya hilo.

Tamim bin Hamad Al Thani alisisitiza: nilijadiliana na Erdogan kuhusu njia za kufuatilia mafanikio yaliyopo na kuweka vipaumbele vya ushirikiano wa pamoja katika hatua ijayo.