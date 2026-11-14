Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, waziri wa mambo ya nje wa Iraq katika mahojiano na shirika la habari la France Presse alisema: hatuwezi kufunga mipaka yetu na Iran. Shinikizo la Marekani la kufunga vivuko vya mipaka na kuweka mazingiromazingira dhidi ya Iran linahusiana na sera ya jumla kuhusu vikwazo. Utekelezaji wa ombi hili ni mgumu na huu utakuwa aina ya vikwazo dhidi ya watu wa Iraq. Hadi wakati huu, hatujalitekeleza. Lakini tunafanya mazungumzo na upande wa Marekani. Kwa sababu haiwezekani.

Fuad Hussein katika muendelezo wa mahojiano na France Presse akijibu swali la kama Iran ina uwepo wa kijeshi nchini Iraq, alisema: hapana, sidhani hivyo. Kijeshi, hawapo nchini Iraq. Namaanisha, ikiwa tunazungumza kuhusu vitengo vya kijeshi, yaani vitengo vya kijeshi vya Iran nchini Iraq, uwepo kama huo haupo.

Waziri wa mambo ya nje wa Iraq pia alisema: hali ya «sio vita wala amani» haiwezi kuendelea. Ama hali inaelekea upande wa amani au upande wa vita. Nchi nyingi zinafanya juhudi, kwa sababu vita hivi si tena vita kati ya Marekani na Israel upande mmoja, na Iran upande mwingine. Kwa kweli, vita hivi vinahusu kanda nzima, na Iraq pia imeingizwa ndani yake. Kwa hiyo, ni jukumu letu kupatanisha au kujaribu kutuliza hali.