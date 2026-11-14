Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu vyombo vya habari vya Kiarabu, Donald Trump, rais wa Marekani aliyepotoshwa, kwa mara nyingine kwa kurudia utiaji chumvi alidai kwamba «kuharibu sekta ya nishati, viwanda na miundombinu ya Iran kutachukua siku tatu tu».

Trump, ambaye hadi sasa hajafikia hata moja ya malengo ya uvamizi dhidi ya Iran, alidai: naweza kuharibu sekta ya nishati ya Iran kwa siku moja.

Trump jana pia katika kauli zake kwa kurudia vitisho vya kijeshi dhidi ya Iran, alidai kwamba akihitajika hatasita kufanya shambulizi jipya la kijeshi.

Yeye pia kwa kutoa madai yasiyo ya kweli kuhusu Mlango wa Hormuz alidai kwamba Iran imepoteza udhibiti wa njia hii ya maji ya kimkakati.

Kauli hizi zinatolewa wakati Trump amejaribu tena kwa kutoa madai kuhusu hali ya ndani ya Iran na Mlango wa Hormuz, kurudia vitisho vya kijeshi vya Washington; madai ambayo yanapaswa kuzingatiwa katika mfumo wa misimamo na vita vya kisaikolojia vya serikali ya Marekani dhidi ya Iran.