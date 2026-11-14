Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu kituo cha CNBC, waziri wa hazina wa Marekani ambaye anajulikana kwa kuchukua misimamo ya uadui dhidi ya watu wa Iran, katika kauli zake alidai: Wairani walipewa pendekezo la makubaliano na pengine wangeweza kufikia makubaliano bora kabla ya uchaguzi.

Kulingana na ripoti hii, «Scott Bessent» aliongeza zaidi: sasa rais Trump hafikirii kwamba tunahitaji makubaliano na Iran na tutaendelea kuweka shinikizo kwa nchi hii.

Waziri wa hazina wa Marekani katika kauli zilizo mbali na ubinadamu alidai: Wairani wana majira ya baridi marefu na ya baridi yanayowangoja.

Scott Bessent pia kwa kurudia madai yasiyo na msingi na yasiyo ya kweli ya bosi wake aliongeza kwamba Iran hatimaye itataka makubaliano.

Yeye pia alikiri kwamba kwa sababu ya vitisho vya usalama alibadilisha makazi yake na kuhamia kituo cha kijeshi.

Waziri wa hazina wa Marekani ambaye kwa hofu aliondoka nyumbani kwake na kuhamia kituo cha kijeshi, alidai kwamba hatataishwa na vitisho vya Iran.