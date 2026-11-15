Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ismail Baqaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, alisema: "Watalazimika kula!" Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani ametishia Wairani kwa uwazi na kwa ujeuri kuwa watafanyiwa njaa kwa njia ya kizuizi.

Aliongeza: Hatua hii ni uhalifu wa hivi karibuni katika njia ya vita ambavyo Washington imeanzisha; vita vinavyoongeza ukali wa uhalifu ambao Marekani ilifanya hapo awali wakati wa uvamizi wake na ugaidi wa kiuchumi dhidi ya Iran.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisisitiza: Baada ya miongo kadhaa ya kushindwa kwa sera ya kulazimisha, vitisho, vikwazo, ugaidi na uvamizi, Marekani inaendelea kurudia makosa yale yale ya zamani na inafafanua upya tu kwa majina mapya.

Baqaei aliendelea kusema: Tweet hii ni mfano kamili wa kile mwanahistoria Barbara Tuchman alichokielezea kama "Maandamano ya Ujinga" (March of Folly); yaani serikali ambayo, licha ya matokeo mabaya ya vitendo vyake, inakataa kukubali kushindwa na kujifunza kutokana na makosa yake, na kwa kila kushindwa kunakofuata, inazidi kuzama zaidi katika makosa yake.