Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, idara ya mahusiano ya umma ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) ilitangaza katika taarifa: "Taifa tukufu na linalojitokeza kila wakati la Iran; katika awamu ya pili ya jibu thabiti na la kushtua kwa uvamizi wa wazi wa jeshi la Marekani, rada ya kituo cha ulinzi wa anga cha Marekani katika kambi ya helikopta ya Al-Rifa nchini Bahrain ililengwa na ndege zisizo na rubani sita za Jeshi la Anga na Nafasi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu."

Mgongano sahihi na wenye mafanikio wa ndege hizi zisizo na rubani ulisikika katika maeneo mbalimbali ya Bahrain na ulionyesha tena uwezo wa kiutendaji wa IRGC.

Marekani, ambayo ilikabiliwa na kushindwa kamili katika mpango ulioonekana kama kusindikiza lakini kwa kweli ulikuwa magendo ya mafuta katika Mlango wa Hormuz, sasa inajaribu kwa hatua ndogo na zisizo na mwelekeo kuelekeza umakini wa dunia mbali na ukweli wa kufungwa kwa njia hii muhimu ya maisha.

Lakini maafisa wasomi na vijana wa IRGC wanatangaza tena kwa sauti kubwa: Mlango wa Hormuz umefungwa, na uvamizi wowote wa adui wa Marekani utakabiliwa na jibu kali zaidi na la kushtua.

Ndege za bei ghali za Marekani zinaangushwa moja baada ya nyingine, na idadi kubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani za IRGC katika awamu hii ikilinganishwa na awamu iliyopita zilitumwa kuelekea malengo ya Marekani ili adui ajue kwamba uvamizi wowote unaleta jibu kali na lililohesabiwa.