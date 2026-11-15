Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, tanki lingine la mafuta lililokiuka sheria katika eneo lililokatazwa mashariki mwa Mlango wa Hormuz liliwaka moto kutokana na kugongana na bomu la baharini.

Idara ya mahusiano ya umma ya Jeshi la Wanamaji ilisisitiza kwamba sehemu ya mashariki ya Mlango wa Hormuz iko chini ya udhibiti na ufuatiliaji kamili wa Jeshi la Wanamaji na ikasema: Moto na mlipuko ni hatima ya meli za wakiukaji sheria wanaozima mifumo yao ya ufuatiliaji na kusafiri katika maeneo yaliyokatazwa.