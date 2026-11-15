Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, leo Jumamosi alidai: Mkutano wangu na Gadi Eisenkot (aliyepewa jukumu la kuunda baraza la mawaziri katika utawala huu) ulithibitisha uelewa wangu wa umuhimu wa kuunda baraza la mawaziri la umoja katika kipindi hiki.

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ambaye ikiwa Eisenkot ataunda baraza la mawaziri na yeye kuondolewa madarakani atalazimika kwenda gerezani kwa sababu ya kesi nyingi za rushwa, alimsihi Gadi Eisenkot, aliyepewa jukumu la kuunda baraza la mawaziri katika utawala huu, kwa maneno haya: Hebu tuanze mazungumzo bila sharti lolote na tuweke kando tofauti zote. Lazima tukubaliane kuhusu usalama wa (utawala wa) Israeli na mustakabali wake, ikiwa ni pamoja na suala la huduma ya jeshi la lazima. Lazima tuunde baraza la mawaziri la umoja litakalojumuisha vyama na mienendo yote inayoiunga mkono (utawala wa uongo wa) Israeli. Hebu tuketi pamoja nyuma ya milango iliyofungwa na bila sharti lolote; tuweke kando tofauti na vikwazo vya pande zote na tufikie maelewano.

Kulingana na ripoti ya Russia Today, Benjamin Netanyahu, ambaye haachi jitihada yoyote kwa ajili ya kubaki madarakani, aliongeza: Iran inataka kuangamiza Israeli na inajaribu tena kufufua programu yake ya nyuklia. Iran haitasita kutumia silaha za nyuklia dhidi yetu.

Yeye, ambaye kwa sababu ya kushindwa mbele ya Tehran katika mashambulizi yote mawili ya awali dhidi ya Iran pia yuko chini ya shinikizo kutoka kwa walowezi wa kikoloni, katika maneno ya udanganyifu alidai: Lazima tuondoe tishio la Iran mara moja na kwa wote!