Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Masirah, Yahya Sari, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, aliripoti kulengwa kwa wanachama wanaohusiana na Saudi katika mkoa wa Lahj.

Aliongeza: Kituo cha mkusanyiko wa vikosi chini ya uongozi wa Badr al-Harbi katika eneo la Khuraz katika mkoa wa Lahj kililengwa na makombora kadhaa ya balistiki.

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alisema: Wakati wa mashambulio haya ya makombora, makumi ya wanachama wa adui waliuawa na kujeruhiwa, na vifaa vingi vyao vya kijeshi viliharibiwa.

Hapo awali, Hizam al-Assad, mwanachama mashuhuri wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen, alisisitiza: Vikosi vya jeshi la Yemen bado havijaingia katika vita halisi, na kuongezeka kwa mzozo kwa pande zote kunaweza kusababisha kuanguka kwa utawala wa Al Saud. Muundo wa serikali ya Saudi Arabia ni dhaifu na unategemea visima vya mafuta. Operesheni za vikosi vya jeshi la Yemen zina athari kubwa lakini bado hazijaanza kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa mzozo. Makamanda na maafisa wote wanaosimamia uvamizi wa kijeshi dhidi ya Yemen wana uraia wa Saudi. Ushindi wa vikosi vya jeshi la Yemen katika vita viwili — pwani ya magharibi na mkoa wa Taiz — umeweka shinikizo kubwa kwa Riyadh na hata Washington. Watu wa Yemen walitenda kutoka msimamo wa kujilinda na hawakuwa waanzilishi wa uvamizi. Mchakato wa uzalishaji wa silaha za kijeshi nchini Yemen ni njia ya kimkakati, ya muda mrefu na endelevu.