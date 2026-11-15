Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Reuters, Antony Blinken, waziri wa zamani wa Mambo ya Nje wa Marekani, katika matamshi yake kuhusu Iran alisema: Chaguo ambalo Trump alichagua, yaani hatua za kijeshi, kwa imani yangu lilikuwa kosa; kwa sababu serikali zote zilizopita pia zilichunguza chaguo hili na zilifikia hitimisho kwamba hatua kama hiyo inapaswa kweli kuwa njia ya mwisho.

Waziri wa zamani wa Mambo ya Nje wa Marekani katika suala hili alisema: Hata kama ungefanya hatua kama hiyo, labda ungeweza kusukuma Iran nyuma kwa muda, lakini kwa kweli kurudi nyuma huku pengine kungekuwa kwa mwaka mmoja au miwili tu. Badala yake, mpango wao [wa nyuklia] ungefichwa zaidi ndani ya ardhi, na wangerejea tena na hata kufanya shughuli zilizoenea zaidi.

Antony Blinken kisha akaongeza: Ingawa kwa wazi kulikuwa na njia ya kutoka kwa rais na bado kuna, tatizo la njia hii ya kutoka ni kwamba inahitaji kukubali ukweli kwamba hakufanikiwa. Kwa sababu njia hii ya kutoka inahitaji aina ya maelewano na Iran; na hiyo ndiyo anayoepuka kuikubali.

Blinken alisema: Bado kuna njia ya kutoka katika hali hii. Nadhani kufikia makubaliano na suluhisho la kidiplomasia kunawezekana kabisa. Lakini katika mfumo wa suluhisho kama hilo, hatua za Iran katika mpango wake wa nyuklia zinaweza zisiwe tofauti sana na zile zilizokuwa katika makubaliano yaliyofutwa na Trump (JCPOA), na kwa hakika hazitakuwa bora zaidi. Kukubali ukweli huu ni vigumu sana kwake.

Kisha akaongeza: Kuhusu Mlango wa Hormuz ambao haukuwa tatizo kabla ya kuanza kwa vita hivi, sasa tunakabiliana na tatizo ambalo linapaswa kushughulikiwa. Na uamuzi huu karibu bila shaka utatoa makubaliano kwa Iran. Sitaki kabisa kusema kitu kama hicho, lakini labda ukweli ndio huo: aina ya "gharama" ambazo bila shaka hazitwi gharama.

Waziri wa zamani wa Mambo ya Nje wa Marekani aliongeza: Ukubwa wa Iran ni mara 4 ya California na mara 3 ya Iraq. Nchi hii ina idadi ya watu milioni 90. Ukanda huu wa pwani kando ya Mlango wa Hormuz hauna mwisho. Silaha ambazo Iran bado inazalisha ziko ndani kabisa ya ardhi ya nchi hii, na umbali wake ni mkubwa sana kwamba haiwezekani kuharibu zote kwa urahisi. Ili kufanya kazi kama hiyo, pengine kutahitajika aina ya uvamizi wa ardhini ambao wenyewe ni maafa kamili. Iran kwa kweli ikilinganishwa na wakati ambapo jambo hili lilianza, iko katika nafasi yenye nguvu zaidi katika kanda.