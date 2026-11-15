Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, shirika la habari la Reuters likinukuu vyanzo vya habari liliripoti kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, katika siku za hivi karibuni aliwajulisha washauri wake wakuu kwamba anaweza kujiepusha na uvamizi mpya dhidi ya Iran kwa sharti kwamba Marekani haitakabiliana na hatua mpya za uchochezi kutoka Tehran au vikosi vya jeshi la Yemen!

Hii ni wakati ambapo Trump tangu mwanzo wa uvamizi dhidi ya nchi yetu amekuwa akidai kwa matamshi mbalimbali na maneno matupu kwamba kupitia uvamizi huu anakusudia kuilazimisha Iran kujisalimisha. Vyanzo mbalimbali vya habari vimeripoti mara kwa mara kwamba rais wa Marekani baada ya kushindwa kufikia malengo yake nchini Iran anatafuta njia ya kutoka kwa heshima kutoka katika tope la vita.

Vyanzo vilivyotajwa vilisistiiza kwamba msimamo huu wa Trump unatokana na mfululizo wa ripoti za kijasusi na mikutano mbalimbali na washauri wa usalama wa taifa wa Marekani katika mazingira ya kutokuwa wazi kwa uamuzi wa Trump kuhusu jinsi ya kumaliza vita.

Waliongeza kwamba Trump katika wiki mbili zilizopita aliuliza maoni ya Mohammed bin Salman, mkuu wa taji wa Saudi Arabia, na Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, kuhusu kutofanya uvamizi mpya dhidi ya Iran. Bin Salman tarehe 31 Oktoba na Erdogan katika mazungumzo matatu kutoka 28 Oktoba walisisitiza umuhimu wa kumaliza vita hivi. Ripoti za kijasusi za Marekani zinaonyesha kwamba uvamizi mpya dhidi ya Iran hautawahi kusababisha mabadiliko ya misimamo ya nchi hii.