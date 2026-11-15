Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la Wall Street Journal likinukuu maafisa wa Marekani liliripoti kwamba Iran bado ina akiba kubwa ya makombora. Katika ripoti hii inaendelea kusema kwamba Iran inaendelea kujenga upya akiba yake ya makombora. Makadirio kuhusu ghala la makombora la Iran yana kiwango cha chini cha uhakika. Sababu ya hii ni ugumu wa kuamua idadi kamili ya makombora yaliyo mikononi mwa Iran, ikiwa ni pamoja na makombora tayari kurushwa na makombora yaliyo maghalani.

Katika ripoti hii imesisitizwa kwamba ujenzi upya wa akiba ya makombora ya Iran unapingana na madai ya maafisa wa serikali ya Marekani ikiwa ni pamoja na Trump kwamba nguvu ya kijeshi ya Iran imeharibiwa.

Jana pia gazeti la Kizayuni Maariv liliripoti kwamba Iran inajiandaa kwa duru mpya ya mzozo na utawala wa Kizayuni. Hii ni wakati ambapo Marekani na utawala wa Kizayuni wanakabiliana na ukweli unaopingana na matamshi ya maafisa wao katika mwaka uliopita kuhusu uwezo wa kijeshi wa Iran.