Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Kaja Kallas, mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, akichukua msimamo tulivu dhidi ya kuendelea kwa uhalifu wa wavamizi wa Jerusalem, leo Jumamosi katika matamshi yake alisema: Tunaiomba Israeli iruhusu misaada ya kibinadamu kufika katika Ukanda wa Gaza.

Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya katika suala hili aliendelea: Tunaiomba Israeli ifungue vivuko vinavyoelekea Gaza. Mafuriko na mvua katika Ukanda wa Gaza zimezidisha zaidi hali mbaya ya eneo hili.

Hii ni wakati ambapo «Jens Laerke» msemaji wa Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kuratibu Masuala ya Kibinadamu «OCHA» alisema kwamba mvua kali za hivi karibuni katika Ukanda wa Gaza zimeathiri zaidi ya Wapalestina 200,000 na kuharibu makazi ya zaidi ya familia 40,000.

Alionya kwamba kuendelea kwa mvua kunaweza kuzidisha mgogoro wa kibinadamu huko Gaza na kusababisha mafuriko zaidi na uchafuzi wa vyanzo vya maji ya kunywa. Alielezea wikendi iliyopita kama «ndoto mbaya» kwa mamia ya maelfu ya watu huko Gaza na kusema kwamba Umoja wa Mataifa ulikuwa umeonya miezi kadhaa iliyopita kwa mamlaka za utawala wa Kizayuni kuhusu hatari ya mafuriko na kudai uingizwaji mkubwa zaidi wa mahema na akiba ya vifaa vya misaada, lakini makubaliano hayakufikiwa katika suala hili.

Kwa mujibu wa maneno yake, vizuizi vya utawala wa Kizayuni vimewafanya Wapalestina kunaswa katika maeneo yaliyo katika hatari ya mafuriko na hata kufanya ugumu wa uwezekano wa kubadilisha mahema yaliyoharibiwa.

Kulingana na takwimu za OCHA, takriban Wapalestina 950,000 wanaishi katika maeneo ya makazi ya muda yenye hatari ya wastani au juu ya mafuriko, ambapo zaidi ya watu 400,000 wao wako katika maeneo ya hatari kubwa. Pia takriban mahema 150,000 yaliyonunuliwa na mashirika ya kibinadamu bado hayajapata kibali cha kuingia katika Ukanda wa Gaza.