Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwenyekiti wa Baraza la Kisiasa la Hezbollah nchini Lebanon, akizungumzia mabadiliko ya mizania ya nguvu katika eneo hilo, amesema kuwa matukio ya hivi karibuni nchini Iran, Lebanon na Palestina ni ishara ya mwisho wa zama za Marekani kuwa dola kuu yenye nguvu duniani. Amesisitiza kuwa Washington haina tena uwezo wa kulazimisha mataifa kufuata matakwa yake.

Sayyid Ibrahim Amin al-Sayyid alisema kuwa matukio yanayoendelea nchini Lebanon, Palestina na Iran yameathiri mwelekeo wa harakati za mataifa, uhusiano baina ya nchi mbalimbali na mizania ya mapambano katika uwanja wa kimataifa. Aidha, amesema kuwa jinai zinazofanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni nchini Palestina, Iran, Lebanon na Yemen hatimaye zitasababisha kuangamia kwa wahalifu hao.

Akizungumzia kushindwa kwa utawala wa Kizayuni kufikia usalama na utulivu kupitia vita dhidi ya Lebanon, aliongeza kuwa Donald Trump alikuwa akijaribu kurejesha hadhi na ukuu wa Marekani, lakini alikumbana na kushindwa kukubwa. Pia, alisema kuwa matokeo ya uchaguzi nchini Marekani yalikuwa ishara ya kurudi nyuma kwa nchi hiyo, kiasi kwamba Trump mwenyewe alielezea uchaguzi huo kuwa hatua kubwa ya kurudi nyuma.

Mwenyekiti huyo wa Baraza la Kisiasa la Hezbollah nchini Lebanon alieleza pia kuwa kuna mabadiliko mapya yanayojitokeza katika uwanja wa kimataifa. Alisema kuwa kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, uchaguzi ulifanyika ukiwa umejikita katika suala la kuunga mkono au kupinga shambulio dhidi ya Iran. Wakati huohuo, baadhi ya nchi za Ulaya zilichukua misimamo ya kuupinga utawala wa Kizayuni.

Amin al-Sayyid, akisisitiza kuwa mabadiliko yanayotarajiwa katika siku zijazo yanaashiria ushindi mkubwa kwa Lebanon na eneo zima, alisema kuwa Iran, kupitia hatua zake, imechora upya ramani ya eneo hili kwa kuonesha ukweli kwamba kuna nchi iliyoweza kusimama imara mbele ya Marekani na kuithibitishia Washington kuwa si tena dola kuu yenye nguvu isiyoweza kushindaniwa.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, akizungumzia hali nchini Yemen, alisema kuwa kuendelea kwa vita katika nchi hiyo hakunufaishi upande wowote. Alibainisha kuwa vita hivyo havina mafanikio yoyote, iwe ndani au nje ya Yemen, huku akisisitiza kuwa wananchi wa Yemen, ambao ni watu wakubwa na wapambanaji, wamelipa gharama kubwa katika kukabiliana na utawala wa Kizayuni na kuwaunga mkono wananchi wa Palestina.

Aidha, Mwenyekiti huyo wa Baraza la Kisiasa la Hezbollah alitoa wito kwa viongozi wa Saudi Arabia, akisisitiza kuwa kukubali matakwa ya wananchi wa Yemen kutakuwa na manufaa makubwa zaidi kwa Riyadh kuliko kuendeleza uadui dhidi ya wananchi hao na kuisababishia nchi yao uharibifu.

Amin al-Sayyid aliendelea kwa kukosoa suala la kutaka silaha zote nchini Lebanon ziwe chini ya mamlaka moja. Alisema kuwa baadhi ya pande zinaendelea kuzungumzia suala la kuhodhi silaha, lakini lengo lao halisi ni kupokonya silaha Harakati ya Muqawama (Upinzani). Alieleza kuwa inashangaza kuona suala hilo likiibuliwa wakati utawala wa Kizayuni unaendelea na uvamizi na ukaliaji wa ardhi za Lebanon, na wakati hatua hiyo inapoendana na maslahi ya utawala huo.

Aliongeza kuwa lengo la ombi hilo ni kuilazimisha Lebanon kujisalimisha mbele ya utawala wa Kizayuni, na kwamba halihusiani na maslahi ya taifa la Lebanon. Hata hivyo, alisema kuwa iwapo suala la kupokonya silaha litajadiliwa kwa lengo la kulinda maslahi ya taifa la Lebanon, basi kuna uwezekano wa kufanya mazungumzo na kulitathmini suala hilo.