Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- KIGAMBONI, Dar es Salaam, Tanzania – Majlisi ya Arobaini ya Marehemu Alhaj Hafidh Khamis Ally, iliyoambatana na kumbukumbu ya Shahada ya Bibi Fatima al-Zahra (sa), imefanyika kwa mafanikio makubwa katika eneo la Mwapemba, Kigamboni, jijini Dar es Salaam, nyumbani kwa Marehemu Sheikh Hafidh Khamis Ally.

Majlisi hiyo ilihudhuriwa na idadi kubwa ya waumini kutoka maeneo mbalimbali, huku Masheikh mbalimbali wakishiriki na kutoa mawaidha yenye ujumbe wa kielimu, kiroho na kijamii. Mwitikio wa waumini ulikuwa mkubwa kiasi cha kuwashangaza hata wanafamilia wa marehemu wenyewe, ambao hawakutarajia kuona idadi kubwa ya washiriki waliojitokeza.

Zaidi ya kuwa mkusanyiko wa kuadhimisha Arobaini ya marehemu na kukumbuka masaibu ya Shahidah Fatima al-Zahra (sa), majlisi hiyo imekuwa fursa muhimu ya kuimarisha mahusiano ya kijamii, kuhuisha moyo wa kujaliana na kuendeleza utamaduni wa mshikamano baina ya waumini, hususan katika nyakati za misiba na changamoto za maisha.

Mafanikio ya majlisi hiyo hayakuishia katika kuwafariji wanafamilia wa marehemu pekee, bali pia yameigusa jamii ya waumini kwa ujumla. Kupitia uwepo na ushirikiano wao, waumini wameonesha kwa vitendo nafasi ya umoja na mshikamano wa Kiislamu katika kuwafariji wafiwa, kuimarisha upendo na kusaidia kusawazisha mambo mbalimbali ya kijamii yaliyohitaji kuangaliwa na kutatuliwa kwa njia ya maelewano na ushirikiano.

Kwa baraka na tawfiki za Mwenyezi Mungu (swt), tukio hilo limechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha mahusiano, kuondoa mianya ya kutengana na kuthibitisha umuhimu wa kudumisha misingi ya udugu wa Kiislamu katika nyakati zote, hususan pale jamii inapokabiliwa na misiba.

Ubora wa Mada na Ujumbe wa Kijamii Uliowasilishwa na Masheikh

Miongoni mwa mambo yaliyoifanya majlisi hiyo kuwa ya kipekee ni ubora wa mada na maudhui yaliyowasilishwa na Masheikh mbalimbali walioshiriki kama wazungumzaji. Kupitia mawaidha yao, Masheikh waliwashirikisha waumini sehemu ya hazina ya elimu na maarifa aliyowajaalia Mwenyezi Mungu (swt), kwa kuwasilisha ujumbe mzito wenye mafunzo ya kujenga, kuelimisha na kuleta manufaa kwa jamii.

Mada zilizowasilishwa zilijikita zaidi katika masuala ya kijamii na nafasi ya dini katika kujenga jamii bora. Mawaidha hayo yalibainisha namna Uislamu unavyomwelekeza mwanadamu katika kuishi na wengine, kushirikiana, kujenga mahusiano yenye manufaa na kutekeleza wajibu wake kwa jamii inayomzunguka.

Aidha, maudhui hayo yalisisitiza umuhimu wa kujenga jamii inayotawaliwa na maadili mema, upendo, huruma, mshikamano, kuheshimiana na uwajibikaji. Vilevile, yalifafanua misingi na mwenendo unaopaswa kuiongoza jamii ili kufikia ustawi, mafanikio na saada ya kweli katika maisha ya dunia na Akhera.

Jambo la msingi lililojitokeza katika mawaidha hayo ni kwamba mwangaza mkuu wa mafundisho na ujumbe uliowasilishwa ulitokana na mwenendo na mafundisho ya Mtume Muhammad (saww), maisha ya kijamii na kimaadili ya Bibi Fatima al-Zahra (sa), pamoja na mafundisho na mwenendo wa Maimamu watukufu wa Ahlul-Bayt (as).

Kupitia mifano ya maisha yao matukufu, waumini walikumbushwa kwamba mafundisho ya Ahlul-Bayt (as) si hazina ya kiroho na kiitikadi pekee, bali pia ni mwongozo wa vitendo unaopaswa kuonekana katika maisha ya kila siku. Ni mafundisho yanayomwelekeza mwanadamu katika kujenga familia imara, kuimarisha mahusiano bora, kuendeleza maadili mema na kushiriki kikamilifu katika kujenga jamii yenye upendo, umoja, haki na ustawi.

Kwa msingi huo, kumbukumbu ya Shahidah Fatima al-Zahra (sa) imekuwa pia fursa ya kutafakari upya nafasi ya mafundisho yake katika maisha ya kijamii na wajibu wa waumini kuyafanya mafundisho hayo kuwa sehemu ya mwenendo wao wa kila siku.

Shukrani na Dua kwa Wote Walioshiriki

Katika kuhitimisha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu (swt) kwa kutuwezesha kufanikisha majlisi hii kwa mafanikio makubwa. Vilevile, tunamuomba awalipe malipo mema wote walioshiriki katika kufanikisha na kuhudhuria majlisi hiyo, iwe kwa uwepo wao wa kimwili au kwa ushiriki wao wa kiroho bila kupata fursa ya kufika wenyewe.

Shukrani za pekee zinawaendea pia wote waliochangia kwa namna yoyote ile, wakiwemo wale walioshiriki kupitia dua, mawazo, fikra, ushauri na michango mingine yenye mwelekeo wa Kiislamu. Hakika, kila mchango una nafasi na thamani yake mbele ya Mwenyezi Mungu (swt), na hakuna jitihada njema inayopotea mbele Yake.

Tukio hili limetukumbusha kwamba mshikamano, upendo na kujaliana baina ya waumini katika nyakati za furaha na huzuni ni miongoni mwa neema kubwa zinazopaswa kuthaminiwa, kulindwa na kudumishwa.

Ni matumaini kwamba mafanikio na mshikamano uliojitokeza kupitia majlisi hii vitaendelea kuwa msingi wa kuimarisha mahusiano mema, kuendeleza udugu wa Kiislamu na kujenga jamii yenye moyo wa kusaidiana katika kila hali.

Tunamuomba Mwenyezi Mungu (swt) amrehemu Marehemu Alhaj Hafidh Khamis Ally, amsamehe madhambi yake, amjaalie makazi mema Peponi pamoja na Muhammad na Aali Muhammad (as), na awape subira, faraja na nguvu wanafamilia wake pamoja na wote walioguswa na msiba huu.

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ