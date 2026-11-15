Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Katika sehemu zilizotangulia za mfululizo huu wa makala, yaliangaziwa masuala mbalimbali yanayohusu mwenendo na maisha ya kielimu na kiutendaji ya Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, yakiwemo huduma kwa watu wenye mahitaji, umahiri katika masuala ya kiusalama na kijeshi, usimamizi wa kimkakati wa muqawama, uelewa mpana wa taaluma za kisasa, ubunifu katika elimu ya Fiqhi na Usul al-Fiqh, pamoja na maelekezo ya Kiongozi huyo kuhusu masuala ya kifamilia. Katika sehemu hii, tunaangazia maisha yake yanayohusiana na Qur’ani na mwenendo wake katika tafsiri ya Qur’ani Tukufu.

Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei amekulia katika familia iliyokuwa na uhusiano mkubwa na Qur’ani Tukufu. Juhudi na matunda ya kazi za Qur’ani zilizofanywa na baba yake, Shahidi Allamah Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, hazihitaji maelezo marefu. Vilevile, mama yake, kaka zake na dada zake walikuwa na mazoea makubwa ya kusoma na kujifunza Qur’ani.

Hujjatul-Islam Muhammad Mohammadi Golpayegani, mkwe wa Kiongozi huyo aliyeuawa shahidi na mume wa Shahida Sayyida Bushra Khamenei, akielezea uhusiano wa familia hiyo na Qur’ani, amesema:

“Kila mjadala wa Qur’ani ulipoibuka nyumbani, mtu aliyekuwa akishiriki kikamilifu katika mazungumzo hayo pamoja na Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi alikuwa mke wangu, Shahida Sayyida Bushra Khamenei.

Mke wangu alikuwa akihitimisha usomaji wa Qur’ani mara moja kila baada ya siku kumi katika mwezi wa Ramadhani, na alikuwa na uelewa mkubwa wa maana na mafundisho ya Qur’ani. Alikuwa na mazoea ya pekee na Qur’ani kiasi kwamba Kiongozi Shahidi alikuwa akiwaambia watoto wangu: ‘Muwe na mazoea ya Qur’ani kama mama yenu.’

Alikuwa akihifadhi sura alizozipenda, kama Suratul-Maryam. Nyumbani kwetu, Kiongozi alipozungumzia masuala ya Qur’ani, alikuwa akimwelekeza mazungumzo yake kwake. Alikuwa akiifahamu Qur’ani vizuri na alikuwa mtu mwenye kujengeka katika utamaduni wa Qur’ani. Kiongozi Shahidi alimzawadia tafsiri mbalimbali za Qur’ani.”

Pamoja na kukulia katika familia ya aina hiyo, Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei amejijengea uwezo mkubwa katika tafsiri ya Qur’ani kupitia juhudi na shughuli zake binafsi za kufanya utafiti na kujifunza masuala ya Qur’ani.

Kwa kufuata ushauri wa Hujjatul-Islam Mohsen Qara’ati, alianza kuendesha vikao vya kueleza na kufafanua sura mbalimbali za Qur’ani. Mwanzoni, vipindi hivyo vilikuwa vikichukua dakika chache mwanzoni au mwishoni mwa masomo yake ya Fiqhi na Usul al-Fiqh. Hata hivyo, kadiri muda ulivyopita, vikao hivyo vilipanuka na wakati mwingine maelezo ya tafsiri yalichukua takribani dakika 15 za kipindi cha darasa. Mfululizo huo wa masomo ya tafsiri uliendelea kwa takribani miaka 12.

Sura iliyokuwa ikichaguliwa kwa ajili ya vikao vya tafsiri mara nyingi iliamuliwa kwa kuwashirikisha wanafunzi wake na kupata maoni yao. Katika baadhi ya miaka, alikuwa akichagua kutafsiri sura kama Suratu Ghafir, ambayo kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe ni miongoni mwa sura ambazo hazijapewa uzito unaostahili katika Qur’ani na ambazo hazijazingatiwa sana na watu wengi.

Baadhi ya wanafunzi wake wameeleza kwamba mwalimu wao, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, alikuwa akisisitiza kuwa aya za Qur’ani ni ishara za Mwenyezi Mungu na kwamba zinapaswa kutazamwa kwa jicho la kupata mazingatio na mafunzo.

Kwa sababu hiyo, hata sehemu za masomo yake zilizokuja kuchapishwa baadaye kwa vipande mbalimbali zilijikita zaidi katika masuala ya malezi, pamoja na mawaidha na maelekezo ya kimaadili.

Uwezo wake katika kutafsiri, kuchambua maana za maneno na kufafanua aya za Qur’ani ulikuwa mkubwa. Kwa mfano, alipokuwa akifafanua Suratul-Hujurat, aliwasilisha maudhui mbalimbali kwa kina kiasi kwamba mmoja wa wanafunzi wake, baada ya kuilinganisha tafsiri hiyo na tafsiri nyingine mbalimbali, zikiwemo Tafsir al-Mizan, alisema:

“Tafsiri yake haipungui chochote ikilinganishwa na mkusanyiko wa tafsiri hizo.”

Miongoni mwa mambo yaliyosimuliwa na wanafunzi wake katika vikao hivyo ni upendeleo wake kwa tafsiri ya Ayatullah Meshkini, iliyochapishwa kwa jina la Tafsir-e Ravan (Tafsiri Rahisi na Inayoeleweka).

Miongoni mwa mambo yaliyokuwa ya kipekee katika vikao vyake vya tafsiri ni namna alivyokuwa akizichukulia na kuzielekea aya za Qur’ani.

Mmoja wa wanafunzi wake, akielezea sifa hiyo ya Kiongozi huyo, amesema:

“Namna alivyokuwa akiielekea Qur’ani ilikuwa ya kuvutia sana. Wakati wa darsa, alipokuwa akizungumzia aya fulani, mtu angehisi kana kwamba kuna kiumbe hai kipo mbele yake na kwamba mazungumzo yanafanyika katika uwepo wake. Kiumbe hicho ni adhimu kiasi kwamba haifai mtu kukosea katika kukizungumzia. Kwa sababu hiyo, katika tafsiri yake alikuwa akitumia tahadhari kubwa sana. Hata matumizi ya maneno kama ‘huenda ikawa’ yalionesha kiwango cha umakini wake. Kupitia mwenendo huo, alikuwa akiwajengea wasikilizaji hisia kwamba Qur’ani kwa hakika ni maneno ya Mwenyezi Mungu.”

Aidha, alikuwa akisisitiza sana umuhimu wa kuwa na mazoea ya kudumu ya kusoma Qur’ani. Fariduddin Haddad Adel, ambaye ni shemeji yake, akielezea msisitizo huo, amesema:

“Siku moja nilimuuliza: ‘Tufanye nini ikiwa hatupati muda wa kusoma Qur’ani?’ Akanijibu: ‘Unapaswa kujizoesha kuisoma Qur’ani kwa mwendelezo na bila kukatiza.’”

Katika sehemu zijazo za mfululizo huu wa makala, zitaendelea kuangaziwa nyanja nyingine za mwenendo wa kielimu na kiutendaji wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei.

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