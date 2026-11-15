Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Ronald Cohen, mwekezaji mkongwe wa utawala wa Kizayuni na mmoja wa waanzilishi wa mfuko wa uwekezaji wa Apax, ambaye pia ni miongoni mwa waanzilishi wa sekta ya uwekezaji wa mitaji katika makampuni changa barani Ulaya, ameonya kuwa misimamo mikali ya kisiasa katika utawala huo imeanza kuzifanya taasisi za uwekezaji za kigeni kuwa waangalifu zaidi. Aidha, ameeleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa vikwazo vya kiuchumi kupanuliwa na hatimaye kufikia sekta ya benki.

Kwa mujibu wa Cohen, uchumi wa utawala wa Kizayuni unakabiliwa kwa wakati mmoja na shinikizo linalotokana na vita, ongezeko la deni la umma na kuongezeka kwa ukosefu wa ajira katika sekta ya teknolojia.

Katika mahojiano yake na gazeti la Kiebrania la Globes, Cohen amesema suala la kisiasa limekuwa tatizo kubwa, huku misimamo mikali ikisababisha wawekezaji wakubwa wa kimataifa kuwa waangalifu zaidi katika kufanya uwekezaji nchini Israel.

Ameongeza kuwa wawekezaji hao wanakabiliwa pia na shinikizo kutoka kwa makundi yanayopinga utawala wa Kizayuni. Hali hiyo inafanya maamuzi ya kuwekeza katika utawala ambao taswira yake ya kisiasa inaendelea kudhoofika mbele ya baadhi ya taasisi za kigeni kuwa magumu zaidi.

Cohen amesisitiza kuwa tahadhari ya wawekezaji tayari imeanza kujitokeza na kwamba suala hilo si tena dhana au mijadala ya kinadharia. Ameonya kuwa kuendelea kwa mwenendo huo kunaweza kupunguza mtiririko wa mitaji ya kigeni kuingia katika utawala wa Kizayuni na kudhoofisha uwezo wa makampuni yake kuvutia wawekezaji wapya, hususan katika sekta ya teknolojia ambayo inategemea kwa kiwango kikubwa ufadhili wa nje na awamu mbalimbali za uwekezaji.

Misimamo Mikali ya Kisiasa Yachangia Kupungua kwa Imani ya Wawekezaji wa Kigeni

Cohen amehusisha tahadhari ya wawekezaji na mazingira ya kisiasa yaliyopo katika utawala wa Kizayuni, ambayo kwa mtazamo wake yanaathiri vibaya imani ya wawekezaji.

Amesema kuwa miaka michache iliyopita, utawala huo ulikuwa katika kilele cha sifa yake ya kiuchumi kama kitovu cha makampuni changa ya ubunifu na teknolojia, lakini kwa sasa hali ya uchumi imekuwa mbaya zaidi.

Cohen ana wasiwasi kwamba kuendelea kwa mivutano ya kisiasa, sambamba na athari za moja kwa moja za vita na gharama zake kubwa, kutaendelea kuathiri vibaya maamuzi ya wawekezaji na makampuni.

Hali hiyo inafanana na mwenendo ambao wataalamu wa uchumi waliwahi kuueleza katika mahojiano yao na shirika la habari la Bloomberg, Septemba 30 iliyopita. Wataalamu hao walionya kuwa utawala wa Kizayuni unaweza kukabiliwa na kutengwa zaidi kiuchumi, kutokana na makampuni ya kigeni kujaribu kulinda maslahi yao, huku masoko yakielekea kuzingatia masharti ya kupunguza hatari na kudhibiti ushirikiano unaoweza kuleta madhara ya kiuchumi.

Vikwazo Vyakaribia Kuingia Katika Sekta ya Fedha ya Utawala wa Kizayuni

Cohen amesema kwa mtazamo wake, vikwazo vya kiuchumi vilianza kulenga bidhaa kutoka katika makazi ya walowezi wa Kizayuni. Hata hivyo, anaona kuwa katika masoko ya nje ni vigumu kutofautisha bidhaa zinazozalishwa ndani ya utawala wa Kizayuni na zile zinazozalishwa katika makazi ya walowezi hao yaliyopo Ukingo wa Magharibi wa Mto Jordan.

Ameeleza kuwa changamoto hiyo inaweza kusababisha wigo wa vikwazo kupanuka kutoka katika bidhaa na maeneo maalumu hadi kufikia aina nyingi zaidi za bidhaa zinazotoka katika utawala huo.

Septemba iliyopita, muungano wa nchi 12 ulioongozwa na Uingereza uliahidi kupiga marufuku uingizaji wa bidhaa kutoka katika makazi ya walowezi wa Kizayuni yaliyopo Ukingo wa Magharibi wa Mto Jordan. Hatua hiyo ilichukuliwa kufuatia kuongezeka kwa hasira na kutoridhishwa kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu sera za utawala wa Kizayuni.

Muungano huo, unaojumuisha nchi kama Ufaransa, Canada na Hispania, pia ulitangaza mwezi Oktoba uliopita kuweka vikwazo dhidi ya makazi ya walowezi wa Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi.

Kupanuka na kuongezeka kwa kasi kwa hatua za vikwazo kumezidisha wasiwasi wa mwanzilishi huyo wa mfuko wa uwekezaji wa Apax kuhusu uwezekano wa vikwazo hivyo kufikia sekta ya benki.

Akizungumzia suala hilo, Cohen amesema kuwa endapo hali hiyo itatokea, itakuwa hatari sana. Ameonya kuhusu uwezekano wa shinikizo la kiuchumi kuhamishiwa kwenye taasisi ambazo ni kiungo muhimu kati ya makampuni ya utawala wa Kizayuni, wawekezaji na masoko ya kimataifa.

Gharama za Vita na Ongezeko la Deni la Umma la Utawala wa Kizayuni

Cohen amekadiria kuwa gharama za jumla za vita zinafikia kati ya dola bilioni 150 na 200. Pia amesema uwiano wa deni la umma la utawala wa Kizayuni ikilinganishwa na pato la taifa umeongezeka kutoka takribani asilimia 60 hadi karibu asilimia 70.

Kwa mujibu wake, shinikizo hilo la kifedha linaikabili serikali hiyo katika kipindi ambacho hali yake ya kiuchumi si nzuri.

Licha ya kuashiria uimara wa thamani ya sarafu ya utawala huo, inayojulikana kama Shekel, Cohen amesema ongezeko la viwango vya riba limechangia kuimarika kwa sarafu hiyo. Hata hivyo, kiwango cha ukosefu wa ajira katika sekta ya teknolojia kinaendelea kuongezeka.

Aidha, ameonya kuwa takwimu rasmi za ukosefu wa ajira katika utawala huo huenda zisionyeshe kwa ukamilifu ukubwa wa shinikizo lililopo. Sababu aliyotoa ni kwamba wanajeshi wa akiba wanapokuwa katika kipindi cha utumishi wa kijeshi hulipwa na serikali, licha ya kuwa mbali na ajira zao za kawaida.

Makampuni Changa ya Utawala wa Kizayuni Yafikiria Kuhamishia Shughuli Zake Nje ya Nchi

Cohen ameonya kuwa waanzilishi wa makampuni changa wanaweza kuamua kuhamishia shughuli zao katika miji kama New York, San Francisco au London, na kusajili makampuni yao katika miji hiyo.

Amesema kuwa hatamani wajasiriamali hao waondoke katika utawala wa Kizayuni, lakini kwa sasa tayari kuna mifano ya baadhi yao kuhamishia shughuli zao nje ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu.

Kwa mtazamo wake, mwenendo huo utamaanisha kuhamishwa kwa fursa za ajira, uwekezaji na utaalamu wa kiteknolojia kutoka katika utawala huo kwenda nje ya nchi.

Cohen pia amebainisha kuwa hata pale makampuni yanapoanzishwa nje ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na wajasiriamali wa Kizayuni, manufaa yanayopatikana kwa uchumi wa utawala huo hayawezi kulinganishwa na yale yanayopatikana pale makampuni hayo yanapoanzishwa na wajasiriamali wa kigeni.

Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Mamlaka ya Ubunifu ya utawala wa Kizayuni Mei 31 iliyopita, idadi ya makampuni changa yaliyoanzishwa katika utawala huo ilipungua kutoka zaidi ya makampuni 1,400 mwaka 2014 hadi takribani makampuni 775 mwaka 2025.

Vilevile, kwa mujibu wa takwimu za kampuni ya Coface BDI zilizochapishwa na gazeti la Israel Hayom Juni 21, 2026, takribani makampuni na vitengo vya biashara 16,200 vilifungwa katika robo ya kwanza ya mwaka 2026. Idadi hiyo inaonesha ongezeko la asilimia 6 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2025.

Wasiwasi wa Kuibuka kwa Puto la Uwekezaji Katika Soko la Akili Bandia

Katika sehemu nyingine ya maelezo yake, mwekezaji huyo wa Kizayuni amezungumzia ongezeko la thamani zinazokadiriwa za makampuni na kuingizwa kwa mitaji mikubwa katika miradi mingi.

Amesema ushindani uliopo sasa umeyafanya makampuni mengi kuamini kuwa yatakuwa miongoni mwa makampuni yatakayotawala soko katika siku zijazo, wakati ukweli ni kwamba ni idadi ndogo tu ya makampuni hayo inayoweza kufikia nafasi hiyo.

Kwa kueleza hali hiyo, Cohen ametolea mfano wa makampuni 100 yanayoshindania mafanikio, akisema huenda ni kampuni moja au mbili tu kati yake zikafanikiwa.

Pia ameeleza kuwepo kwa pengo kati ya makampuni yanayopata mitaji kwa makadirio makubwa mno ya thamani yake na yale yanayofanya shughuli halisi, kupata faida na kukua kwa asilimia 20 hadi 30 kila mwaka, lakini yanakabiliwa na ugumu wa kupata wawekezaji.

Kwa mujibu wa Cohen, baadhi ya mifuko ya uwekezaji wa mitaji katika makampuni changa kwa sasa hutoa fedha zinazofikia dola milioni 25 katika hatua za awali kabisa za kuanzishwa kwa makampuni. Kiwango hicho cha ufadhili hakikuwa cha kawaida katika miaka iliyopita.

Anaamini kuwa mwenendo huo hauwezi kuendelea milele. Hasa ikizingatiwa kuwa baadhi ya wawekezaji wanaweka matumaini yao katika dhana kwamba makampuni mengi yataweza kurudia mafanikio ya makampuni kama OpenAI na Anthropic, ilhali ni makampuni machache tu yanayoweza kufikia mafanikio ya kiwango hicho.

Onyo Kuhusu Kupasuka kwa Puto la Makadirio ya Thamani ya Makampuni ya Akili Bandia

Cohen ameeleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kutokea kwa marekebisho makubwa ya soko kufuatia ongezeko lisilo na uwiano la makadirio ya thamani ya makampuni.

Ili kufafanua hatari hiyo, amerejea matukio ya mwaka 2000, wakati makampuni mengi yaliingiza hisa zao katika masoko ya mitaji kwa ajili ya kuuzwa kwa umma, lakini baada ya muda bei za hisa hizo zilishuka.

Katika kipindi hicho, wawekezaji walijiondoa sokoni na kuuza hisa zao kwa bei yoyote iliyopatikana. Mwenendo huo hatimaye ulisababisha kuporomoka kwa thamani ya makampuni hayo.

Cohen anaamini kuwa iwapo matarajio makubwa yaliyowekwa katika sekta ya akili bandia hayatatafsiriwa katika ukuaji halisi na faida inayolingana na makadirio ya thamani ya makampuni, kuna uwezekano wa kujirudia kwa hali inayofanana na ile ya mwaka 2000.