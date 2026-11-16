Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii, akimwandikia Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, kwa kejeli aliandika: "Usizungumze na wanaume walioshika panga juu ya sheria"; sentensi hii ilitamkwa na jemadari mmoja wa Roma ambaye kampeni yake ya mwisho, licha ya ubora wa idadi ya wanajeshi wake, iliishia katika kushindwa vibaya. Baada ya kutoroka uwanja wa vita, alikatwa kichwa.

Aliongeza: Chukueni funzo: Wale ambao hawawezi kukumbuka yaliyopita wamehukumiwa kuirudia.