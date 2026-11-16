Akiashiria hali ya uwepo wa vikosi vya jeshi la baharini la Marekani na nchi za Ulaya katika eneo hilo, aliongeza: Katika kipindi nilipokuwa na wajibu katika Makao Makuu ya Vikosi vya Wanajeshi, ripoti zilionyesha uwepo wa boti na meli kati ya 90 na 103 katika Ghuba ya Uajemi, ambazo zilikuwa za Marekani na nchi za Ulaya ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Uingereza; lakini leo hakuna hata moja ya meli hizo iliyopo katika Ghuba ya Uajemi, na vikosi vyao kwa hofu ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran vimewekwa katika maeneo zaidi ya Bahari ya Hindi.

Mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera za Kigeni ya Baraza la Ushauri la Kiislamu alisisitiza: Uwezo huu na ustahimilivu huu ni baraka ya damu ya mashahidi ambao waliingia uwanjani kwa ikhlasi na ukweli.