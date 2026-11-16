Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Masuala ya Kisheria na Kimataifa, alipohudhuria kipindi cha "Mahojiano Maalum ya Habari", alijibu maswali kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika nyanja ya sera za kigeni za nchi.

Gharibabadi mwanzoni mwa mkutano huu na waandishi wa habari, akionyesha kwamba Marekani ni nchi isiyotimiza ahadi, alisema: Marekani angalau mara tatu katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu uliopita imeonyesha kutotimiza ahadi kwake. Matukio haya yanaonyesha kwamba kwenye meza ya diplomasia haiwezekani kumwamini Marekani. Kwanza, tulishuhudia vita vya siku 12; wakati kabla ya hapo mazungumzo yalikuwa yakiendelea. Kisha vita vya siku 40 vilitokea, ambavyo pia vilitokea katika hali ambayo mazungumzo yalikuwa yakiendelea. Tukio la tatu lilikuwa mazungumzo ya Islamabad na maelewano yaliyotokana na hayo, ambayo hata tukiyazingatia kuwa yamehitimishwa, yalidumu wiki mbili tu kwa kiwango cha juu.