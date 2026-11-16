Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, tovuti ya Bright Bart iliripoti kwa kumnukuu Rais wa Iraq Nizar Amidi: Baghdad iko tayari kusaidia kufikia makubaliano ya amani kati ya Iran na Marekani.

Aliongeza: Sisi daima tuko katika mchakato wa mazungumzo na mashauriano kuhusu mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kusaidia kufanikisha amani kati yao kwa kadiri inavyowezekana.

Amidi alisema: Ninamwomba Rais wa Marekani Donald Trump arudi kwenye yale aliyoyasema mwanzoni mwa urais wake, yaani kumaliza vita vyote, iwe kati ya Ukraine na Russia au vita vingine duniani.