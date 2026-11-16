Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kumnukuu Al-Masirah, Lukman Baaras, gavana wa Hadramaut, aliwataka wakazi wa mkoa huu kurudi majumbani kwao na kutomruhusu utawala wa Al Saud kuwatumia na kuwavuta kwenye migogoro iliyoshindwa.

Aliongeza kwamba utawala wa Al Saud unatafuta tu kutimiza maslahi na mipango yake nchini Yemen na hautaki kheri yoyote kwa wakazi wa kaskazini au kusini mwa nchi hiyo. Wengi wa Wayemeni wameelewa asili ya mipango hii.

Gavana wa Hadramaut alihakikisha kwamba vikosi vya jeshi la Yemen havinalenga kamwe wakazi wa mikoa ya kusini au mashariki, na lengo lao pekee ni wanachama wanaohusiana na adui wa Saudia na mamluki wake.

Alionyesha hatua ya kibinadamu ya Sanaa ya kuwaachilia huru kwa upande mmoja wafungwa 600 wa mamluki wanaohusiana na adui wa Saudia katika siku iliyopita.