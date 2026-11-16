Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Seneta Chris Van Hollen leo Jumapili katika mahojiano na CNN alitangaza: Pia ninaamini kwamba hivi sasa tunapaswa kutumia mamlaka yetu yote kumaliza vita hivi haramu dhidi ya Iran.

Seneta huyu wa Marekani aliongeza: Jambo hili linamaanisha kwamba hata senti moja zaidi [haipaswi kutumika]. Hii imekuwa msimamo wangu, lakini msimamo wa kiongozi wa sasa wa wengi [katika Baraza la Wawakilishi] si hivyo.

Seneta Chris Van Hollen alisisitiza: Nadhani wananchi wa Marekani (kutokana na matokeo ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress ya Marekani) wamesema: Malizeni vita na chukueni hatua hivi sasa kupunguza bei.