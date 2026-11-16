Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kumnukuu Al Jazeera, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa António Guterres alitangaza: Dunia inahitaji kufanikisha amani na kumaliza migogoro huko Gaza, Yemen, Sudan, Mashariki ya Kati na Ukraine.

Guterres, kama kawaida, hakugusia sababu za uchochezi wa vita hivi, ambazo mara nyingi ni Marekani na utawala wa Kizayuni.

Aliongeza: Sisi sote tunakabiliana na dhoruba ya migogoro, mabadiliko ya tabianchi na mgogoro wa kupanda kwa gharama za maisha na nishati.

Guterres alisisitiza: Ninasisitiza ahadi isiyo na masharti ya Umoja wa Mataifa ya kuunga mkono uhuru wa mwendo wa meli katika hali zote.