Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Mike Pence, makamu wa Rais wa Donald Trump katika kipindi chake cha kwanza cha urais, katika mahojiano na kipindi cha "Meet the Press" cha kituo cha televisheni cha NBC alitangaza: Nadhani sehemu ya sababu iliyowakatisha tamaa wapiga kura (katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress ya Marekani) ilikuwa kwamba kwa sababu zisizojulikana (baada ya shambulio haramu dhidi ya Iran) tulisimama baada ya wiki 5.

Makamu wa Rais wa kipindi cha kwanza cha urais wa Trump alidai: JD Vance ni mtu mzuri, lakini makamu wa Rais anakosea katika jambo hili.

Mike Pence kuhusu ufisadi katika utawala wa Trump pia alisisitiza: Wanafamilia wa watendaji wa baraza la mawaziri, na hata familia ya rais mwenyewe wanahusika katika ufisadi; masuala haya yamekuwa ya kuwasumbua sana Wamarekani. Ongezeko la dola bilioni moja la utajiri halisi kupitia sarafu za kidijitali linawashangaza Wamarekani.

Kisha aliongeza: Hasa ukweli kwamba sehemu kubwa ya chanzo chake ilipatikana katika ulimwengu wa Kiarabu kabla ya sherehe ya kuapishwa. Lazima niseme, katika safari zangu kote nchini, niligundua kwamba masuala haya yote yamewasumbua wengi wa wafuasi wetu wakuu kote Amerika; wale ambao bado wanakumbuka ahadi hiyo ya uchaguzi ya "kukausha bwawa" [ufisadi]. Utawala wenyewe (wa Trump) na nadhani mtu binafsi makamu wa Rais (JD Vance) wameielekeza chama katika mwelekeo ulio mbali sana na uwajibikaji wa kifedha.