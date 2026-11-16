Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kurejelea tovuti ya habari ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri, Badr Abdel Ati, waziri wa mambo ya nje wa Misri, na Mohammad Ishaq Dar, waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, walifanya mazungumzo ya simu.

Katika mazungumzo haya ya simu, walijadili maendeleo ya kikanda na juhudi zinazoendelea za kudhibiti mvutano na kuzuia upanuzi wa mfumo wa mgogoro.

Pande mbili ziliendelea kubadilishana maoni kuhusu juhudi na mapendekezo yaliyowasilishwa ya kudhibiti mgogoro na zilisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa uratibu wa pamoja na ushirikiano ili kuandaa mazingira ya kuanza upya mazungumzo na mchakato wa kidiplomasia na mazungumzo kati ya Marekani na Iran.

Mawaziri wa mambo ya nje wa Misri na Pakistan pia waliona kuwa ni muhimu kuimarisha harakati za kidiplomasia na kuratibu juhudi katika mfumo wa utaratibu wa nne wa kikanda ili kuunga mkono juhudi za kupunguza ukali wa mvutano na kurejesha utulivu wa kikanda.