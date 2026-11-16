Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mahakama Kuu ya Jinai nchini Bahrain, leo Jumatatu, tarehe 16 Novemba (25 Aban), imetoa hukumu ya kifungo cha maisha jela dhidi ya Ayatullah Sheikh Isa Qassim, mmoja wa viongozi mashuhuri wa kidini wa Waislamu wa Kishia nchini Bahrain, katika kesi iliyosikilizwa bila yeye kuwepo mahakamani.

Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Bahrain, mahakama hiyo pia imetoa hukumu ya kifungo cha maisha jela dhidi ya Sheikh Muhammad Sanqour na Sheikh Ali al-Sadadi, ambao ni wanazuoni wengine wawili mashuhuri wa Kishia. Aidha, hukumu nyingine nzito, kuanzia kifungo cha miaka 15 hadi kifungo cha maisha jela, zimetolewa dhidi ya baadhi ya viongozi wa kidini.

Hukumu hizo zimetolewa katika muktadha wa kesi ya pamoja inayowakabili kundi la wanazuoni wa Kishia. Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Kutetea Haki za Binadamu la Human Rights Watch (HRW), kesi hiyo inawahusisha jumla ya watu 69, wakiwemo wanazuoni 60 wa Kishia.

Mamlaka za Bahrain zimewatuhumu baadhi ya wanaharakati wa Bahrain kwa kuwa na uhusiano na taasisi za Iran, kuunda kundi lisilo halali na kufanya shughuli zinazolenga kupinga mfumo wa kisiasa wa nchi hiyo. Hata hivyo, familia za washtakiwa pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu wamezipinga tuhuma hizo na kutilia shaka uhalali wake.

Utoaji wa hukumu hizo umefanyika katika mazingira ambayo, Jumapili usiku, maeneo mbalimbali nchini Bahrain, yakiwemo Sitra, Karzakan, Abu Saiba na maeneo ya pwani, yalishuhudia maandamano ya kupinga kushtakiwa kwa wanazuoni wa Kishia.

Mashirika ya haki za binadamu nayo hapo awali yalikuwa yamekosoa mwenendo wa kesi hiyo ya pamoja, huku yakitoa tahadhari kuhusu taarifa za madai ya kuwepo kwa vitendo vya mateso, kukiri makosa kwa kulazimishwa na ukiukwaji wa haki ya kupata usikilizwaji wa haki wa kesi. Mashirika hayo yalitaka haki za washtakiwa zilindwe na kuheshimiwa.

Hukumu hizi mpya, ambazo zimetolewa kufuatia maandamano ya siku za hivi karibuni, zimezidisha ukosoaji kutoka kwa wapinzani wa serikali ya Al-Khalifa na mashirika ya haki za binadamu kuhusu sera za kiusalama na kimahakama za serikali ya Bahrain dhidi ya viongozi wa kidini wa Kishia.