Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Kijana mmoja Muislamu wa madhehebu ya Shia mwenye umri wa miaka 22 nchini Uzbekistan amehukumiwa kifungo cha miaka mitano jela kwa kusambaza mashairi ya maombolezo ya kidini ya Kishia, yanayojulikana kwa jina la Marthiya, kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kijana huyo amehukumiwa kutokana na kushiriki maudhui hayo ya kidini kupitia chaneli ya Telegram. Tukio hili limeibua tena mjadala kuhusu vikwazo vinavyokabili shughuli za kidini zinazofanyika nje ya taasisi za kidini zinazosimamiwa na Serikali nchini Uzbekistan.

Marthiya ni mashairi au tenzi za maombolezo zinazotumika katika utamaduni wa kidini wa Kishia, hususan katika kuomboleza misiba ya Ahlul-Bayt (a.s), wakiwemo Imam Hussein (a.s) na mashahidi wa Karbala.

Hukumu hiyo inaangazia changamoto zinazohusiana na uhuru wa kujieleza katika masuala ya kidini na nafasi ya waumini katika kushiriki na kusambaza maudhui ya kidini kupitia majukwaa ya mawasiliano ya kidijitali nchini humo.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, kisa hiki kinaonesha kuendelea kuwepo kwa vikwazo dhidi ya shughuli za kidini zinazofanyika nje ya mifumo ya taasisi za kidini zinazodhibitiwa na Serikali ya Uzbekistan.