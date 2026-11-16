Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Hassan Ezzeddine, mwakilishi wa Kambi ya Uaminifu kwa Muqawama katika Bunge la Lebanon, amesema kuwa muqawama (upinzani) wa Lebanon ulianzishwa mwaka 1982 kama mwitikio dhidi ya uvamizi na uchokozi wa Israel, akibainisha kuwa muqawama huo uliweza kuwalazimisha wanajeshi wa Israel kuondoka katika ardhi ya Lebanon mwaka 2000 na katika miaka iliyofuata kuzuia hatua zaidi za uvamizi wa Israel kupitia uwezo wake wa kuzuia mashambulizi.

Akizungumza katika hafla ya kuwaenzi mashahidi wa mji wa Kfar Tebnine, iliyofanyika katika mji wa Nabatieh, Ezzeddine alisisitiza kuwa muqawama haupaswi kutathminiwa kwa kuzingatia miaka miwili ya hivi karibuni pekee na hasara ulizopata katika kipindi hicho. Alieleza kuwa kwa miaka mingi, muqawama umechangia kuipatia Lebanon usalama, utulivu, heshima na nguvu.

Kwa mujibu wa Ezzeddine, licha ya Israel kufanya mauaji ya raia na kuharibu maeneo ya makazi, imeshindwa kufikia malengo yake ya kijeshi nchini Lebanon na Palestina, huku Hizbullah na Hamas zikiendelea kuwepo.

Mwakilishi huyo wa Hizbullah alitetea umuhimu wa kuhifadhi silaha za muqawama, akisema kuwa kama muqawama ungeondolewa au kupoteza uwezo wake, Israel ingeweza kusonga mbele na kukalia maeneo ya Lebanon wakati wowote na sehemu yoyote inayoitaka.

Aidha, Ezzeddine alisema kuwa chaguo la muqawama lina gharama ndogo zaidi ikilinganishwa na mazungumzo na kufanya maridhiano na Israel. Alibainisha kuwa mazungumzo ya moja kwa moja na juhudi za kidiplomasia za Lebanon katika mahusiano ya kimataifa hazijapata mafanikio yoyote hadi sasa, wakati mashambulizi na uharibifu unaofanywa na Israel vikiendelea.

Ezzeddine amewataka viongozi wa kisiasa wa Lebanon kuyapitia upya maamuzi yaliyofanywa kwa kuzingatia masharti ya Israel, na badala yake kuzingatia uwezo na rasilimali za ndani za nchi hiyo.

Vilevile, alisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kitaifa, kufikia maelewano baina ya makundi mbalimbali ya Lebanon na kuhakikisha ushiriki wa kweli wa pande zote katika uongozi wa nchi. Alisema hakuna upande unaoweza kuitawala Lebanon peke yake bila kufikia makubaliano na makundi mengine yanayounda jamii ya nchi hiyo.

Akizungumzia kaulimbiu ya muqawama isemayo “Ulinzi na Ujenzi”, Ezzeddine alisema kuwa lengo ni kuilinda Lebanon na mipaka yake ya kitaifa, sambamba na kujenga dola imara, yenye uwezo na haki, inayozingatia misingi ya uraia na kuhakikisha wananchi wote wanapata haki na kutekeleza wajibu kwa usawa.

Ezzeddine alihitimisha kwa kusisitiza kuwa njia ya mashahidi wa muqawama itaendelea kufuatwa, akibainisha kuwa damu ya mashahidi hao ni amana na jukumu lililo juu ya mabega ya kila mmoja.