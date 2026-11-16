Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Chama cha Kiislamu cha Al-Wefaq nchini Bahrain kimelaani hukumu zilizotolewa na mahakama za nchi hiyo dhidi ya Ayatullah Sheikh Isa Qassim pamoja na kundi la mafakihi, wanazuoni na viongozi wa kidini nchini humo, kikizitaja hukumu hizo kuwa za kiholela na zisizo na mantiki, huku kikieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuongeza mashinikizo dhidi ya wananchi wengi wa Bahrain.

Katika taarifa yake, Al-Wefaq kimesema kuwa hukumu hizo zimewalenga baadhi ya wanazuoni mashuhuri wa kidini na viongozi wa taasisi za elimu ya dini nchini Bahrain.

Chama hicho kimeeleza kuwa kuongezeka kwa mashinikizo hayo kunatokana na kile kilichokitaja kuwa ni mwelekeo wa utawala wa Bahrain wa kuendana na sera za utawala wa Kizayuni (Israel), pamoja na juhudi za kuwalazimisha kusalimu amri wale wanaopinga sera za mauaji na mauaji ya halaiki yanayofanyika katika eneo la Mashariki ya Kati.

Aidha, Al-Wefaq imetathmini hukumu hizo kuwa sehemu ya hatua zinazolenga jamii ya Waislamu wa Kishia na wanazuoni wake. Imesisitiza kuwa kufunguliwa mashtaka kwa Sheikh Isa Qassim na baadhi ya viongozi wengine wa kidini kunaonesha kuongezeka kwa mvutano kati ya utawala wa Bahrain na viongozi pamoja na makundi yanayopinga sera zake.