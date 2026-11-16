Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– limeripoti kuwa, Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Wanamaji la Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) imetangaza kwamba, katika saa za asubuhi za leo, ndege moja isiyo na rubani aina ya MQM-170 inayomilikiwa na jeshi la Marekani, ilidhibitiwa kupitia operesheni iliyofanikiwa ya vita vya kielektroniki na kuteremshwa ardhini ikiwa salama.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hii ni ndege ya nne ya aina hiyo iliyodhibitiwa na Kamandi ya Vita vya Kielektroniki na Ndege zisizo na Rubani ya Jeshi la Wanamaji la IRGC. Aidha, ni ndege ya nane isiyo na rubani ambayo imekamatwa ikiwa salama na mifumo ya ulinzi wa anga ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika eneo la Mlango-Bahari wa Hormuz.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa ndege hiyo ilikuwa ikifanya shughuli za kufuatilia na kubaini mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na mifumo ya vita vya kielektroniki katika eneo hilo. Hata hivyo, ililengwa na operesheni ya kielektroniki iliyotekelezwa na wapiganaji wa Jeshi la Wanamaji la IRGC kusini mwa Kisiwa cha Qeshm. Baada ya kudhibiti mfumo wake wa uelekezaji, ndege hiyo iliteremshwa ardhini ikiwa katika hali salama.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa, katika kipindi cha operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran, jeshi hilo limeingiza vitani aina mbalimbali za vifaa vyake vya kisasa na vya teknolojia ya juu. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, ndege zisizo na rubani za gharama kubwa aina ya MQ-9 na MQ-1, pamoja na MQM-170 na ndege zisizo na rubani za mashambulizi aina ya Lucas, zimekuwa zikifuatiliwa, kuharibiwa au kuzimwa uwezo wake na maafisa vijana wenye ujuzi na ubunifu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Mwisho wa taarifa hiyo, Jeshi la Wanamaji la IRGC limewataka makamanda wa jeshi la Marekani kuacha kutoa madai yasiyo na msingi na badala yake wakubali hali halisi ya uwanja wa mapambano, huku wakiheshimu mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz.