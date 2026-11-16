Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Mojawapo ya changamoto zinazowakabili wanawake katika kutekeleza majukumu yao mbalimbali ya maisha, yakiwemo ya uzazi, ndoa na shughuli za kijamii, ni kutafuta namna ya kudumisha uwiano kati ya majukumu hayo na kujiepusha na uchovu wa kupindukia.

Katika mahojiano na mwandishi wa habari wa ABNA, Bi. Maede Pourgholi, mwanasaikolojia na mtaalamu wa tiba ya kisaikolojia, ameeleza mahitaji na vipengele mbalimbali vya “usimamizi wenye uwiano wa majukumu” kwa mtazamo wa mwanamke Muislamu. Yafuatayo ni maelezo ya mahojiano hayo.

Swali:

Kwa mtazamo wa mwanamke Muislamu, je, uwiano unamaanisha kugawa muda kwa kiwango sawa kati ya shughuli zote, au ni suala la kupanga vipaumbele?

Jibu:

Kwanza, tunapaswa kuelewa maana halisi ya “uwiano wenye busara”. Wakati mwingine tunakuwa na fikra kwamba: “Mimi kama mwanamke mwenye mafanikio, mama na mtu ninayetaka kuwa na mchango wenye manufaa katika jamii, ninapaswa kugawa muda wangu kwa usawa kati ya majukumu yangu yote.”

Hata hivyo, tunapaswa kutambua kwamba kufanya hivyo si jambo linalowezekana kila wakati, na kunaweza pia kuwa chanzo cha msongo wa mawazo.

Maana ya uwiano wenye busara ni kusimamia vipaumbele kwa kuzingatia uwezo na hali ya mtu katika wakati husika. Hili linahusisha hatua kadhaa:

Hatua ya kwanza: Kujinasua katika mtego wa kutaka ukamilifu

Kutaka ukamilifu (perfectionism) ni mojawapo ya vikwazo vikubwa vinavyoweza kuvuruga uwiano katika maisha ya mtu. Hali hii humfanya mtu ajitahidi kuwa mkamilifu katika kila jukumu analolitekeleza. Anatarajia kufanya kila jambo na kumhudumia kila mtu kwa kiwango cha juu kabisa, jambo ambalo kwa uhalisia haliwezekani.

Suluhisho: Badala ya kujikita katika kutaka kuwa mkamilifu katika kila jambo, tunapaswa kujifunza kuridhika na kiwango kinachotosheleza mahitaji.

Kwa mfano, mama mwenye watoto wawili au watatu wadogo hapaswi kutarajia nyumba yake kuwa safi na yenye mpangilio kama hoteli au jumba la makumbusho kila wakati, kiasi cha kutumia muda wote kufanya usafi na kufuta vumbi. Ni kawaida wakati mwingine nyumba kukosa mpangilio kamili. Muhimu ni kuwa na utaratibu unaoeleweka wa kusimamia na kupanga mazingira ya nyumbani.

Hatua ya pili: Kusimamia nguvu na muda

Jambo la pili ni usimamizi wa nguvu na muda. Tunapaswa kukubali kwamba muda una kiwango kisichobadilika, lakini nguvu zetu hubadilika kulingana na hali mbalimbali.

Baadhi ya shughuli za nyumbani huhitaji nguvu nyingi zaidi, huku kazi za kila siku kama kupika, kuosha vyombo na kusimamia mambo mengine ya nyumbani zikiendelea. Pia kuna kazi nzito zinazohitaji kufanywa kila baada ya siku mbili au mara moja kwa wiki.

Tunapaswa kupanga shughuli hizi kwa namna ambayo haitatufanya tuchoke kupita kiasi. Wakati nguvu zetu za kimwili na kisaikolojia zinapokuwa chini, huenda tusiwe na uwezo wa kutekeleza kazi nzito. Kwa hiyo, hatupaswi kujilazimisha kufanya kazi hizo katika hali hiyo.

Badala yake, tunapaswa kuahirisha kazi nzito hadi wakati ambao nguvu zetu zitakuwa zimeimarika, na kutumia muda ambao nguvu zetu ziko chini kutekeleza shughuli muhimu zinazolingana na uwezo wetu wa wakati huo.

Hatua ya tatu: Kuweka mipaka na kuzingatia mahitaji binafsi

Kuweka mipaka kunamaanisha kuzingatia mahitaji yetu na kuweka uwiano kati ya mahitaji ya wengine na mahitaji yetu wenyewe.

Ikiwa mimi kama mwanamke, mama na mke nitakuwa na mtazamo kwamba mahitaji ya wengine yanapaswa kuwa ya kwanza kila wakati, na kutumia nguvu zangu zote katika shughuli za nyumbani, kumhudumia mwenzi wangu na kuwalea watoto, hatimaye sitakuwa na nguvu za kutosha kuendelea kutekeleza majukumu hayo kwa ubora unaotakiwa.

Kwa hiyo, ninapaswa kuweka uwiano kati ya mahitaji na matakwa yangu ili kuongeza ubora wa namna ninavyoshiriki katika majukumu yangu. Tunachohitaji ni “uwepo wenye ubora”, si uwepo wa mtu aliyechoka kupita kiasi na asiyeweza kutekeleza majukumu yake ipasavyo.

Hatua ya nne: Kujilinda na kujitunza

Kujitunza kunamaanisha nini? Ikiwa ninatarajia kuwa mama mwenye uwiano, anayetekeleza majukumu yake kwa namna chanya na yenye ubora, basi kwanza ninapaswa kuhakikisha kuwa hali yangu ya kimwili na kisaikolojia ni nzuri.

Hii inahitaji kujitunza vya kutosha na kutopuuza mahitaji yangu binafsi. Ninapaswa kuchukulia kujitunza kama sharti la msingi la kuweza kuitunza familia, kusimamia nyumba na kutekeleza majukumu mengine. Kwa kufanya hivyo, nitaweza kuyashughulikia majukumu yangu kwa ubora zaidi.

Hitimisho: Usawa si sawa na uwiano

Kwa hiyo, uwiano unamaanisha kutenga muda kulingana na mahitaji ya kila jambo. Hii ni kusema, kujenga mizani inayozingatia hali halisi. Wakati mwingine inaweza kuhitajika kufanya kazi kwa saa tano na kupumzika kwa saa mbili; wakati mwingine kufanya kazi kwa saa mbili na kupumzika kwa saa tano. Hali hii hutegemea afya ya kisaikolojia, hali ya mwili na mazingira ya mtu husika.

Kinyume cha uwiano ni “usawa usiobadilika”. Hii ni hali ya kugawa muda kwa kiwango kilekile bila kuzingatia mazingira, kiasi cha nguvu kinachohitajika katika kila jukumu au tofauti za uzito kati ya shughuli moja na nyingine.

Kwa hiyo, mgawanyo wa muda ulio sawa kwa kila jambo hauwezi kutoa suluhisho katika mazingira haya. Tunahitaji kupanga muda kwa uwiano na kwa unyumbufu, ili kila jukumu lipate muda unaolingana na kiwango cha nguvu na uwezo unaohitajika kulitekeleza.

@Imeandikwa na: Samira Golkar – Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-