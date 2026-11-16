Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Hizam al-Asad, mjumbe wa Ofisi ya Kisiasa ya Serikali ya Yemen, amesisitiza kuwa kuhakikisha usalama wa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab na kuweka usimamizi wake kamili chini ya vikosi vya Yemen ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha usalama na usalama wa usafiri wa meli za kimataifa. Aidha, amesema hatua hiyo ni kushindwa kwa mipango ya serikali ya Saudi Arabia na washirika wake katika mashambulizi dhidi ya taifa la Yemen.

Kwa upande wake, Dhayfallah al-Shami, ambaye pia ni kiongozi wa Yemen, ametangaza kuwa eneo la kimkakati la Bab al-Mandab sasa limekuwa salama kikamilifu, kufuatia kile alichokitaja kuwa kushindwa vibaya na kwa kiwango kikubwa kwa adui.

Al-Shami amesisitiza kuwa maendeleo ya hivi karibuni yanaonesha mabadiliko ya mizani ya nguvu katika eneo hilo na kushindwa kwa upande mwingine kufikia malengo yake.

Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab ni mojawapo ya njia muhimu za kimkakati katika biashara ya kimataifa. Katika miezi ya hivi karibuni, sambamba na vita vya Marekani na utawala wa Kizayuni (Israel) dhidi ya Iran, eneo hilo limekuwa mojawapo ya vituo muhimu vya mvutano wa kikanda.

Kutokana na kuongezeka kwa mapigano, vikosi vya kijeshi vya Yemen vimekuwa vikichukua nafasi kubwa zaidi katika matukio yanayoendelea katika Bahari Nyekundu na katika kukabiliana na kile kinachoitwa mhimili wa Marekani na utawala wa Kizayuni.