Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Makabiliano kati ya Iran na Marekani yamezidi kuwa na hali ya sintofahamu kuliko wakati mwingine wowote, jambo ambalo limeongeza uzito na unyeti wa hali ya sasa. Mchakato wa mazungumzo ya kidiplomasia, ambao katika wiki zilizopita ulikuwa ukiendelea kwa kasi chini ya usimamizi wa Qatar, umesimama. Hali hii inajiri wakati ambapo bado haijulikani ni uamuzi gani atakaochukua Rais wa Marekani, Donald Trump: Je, ataendelea na hali iliyopo ya kuizingira Iran na kuendeleza mashinikizo dhidi yake, au ataelekea kuchukua hatua kubwa zaidi ya kijeshi?

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, kwa upande mwingine, inaonekana Iran inatafuta kujiondoa katika hali ya kutokuwa vitani wala kuwa na amani. Hali ambayo imezidi kuibua wasiwasi kuhusu athari zake za muda mrefu kwa utulivu wa Iran.

Kuongezeka kwa hatua za kijeshi baada ya kushindwa kwa diplomasia

Katika muktadha wa juhudi hizo, na kama ishara ya kuongezeka kwa hatua za kijeshi kufuatia kushindwa kwa duru ya hivi karibuni ya juhudi za kidiplomasia, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) lilitangaza jana kuwa limeishambulia rada ya mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani katika kambi ya Al-Rifaa, nchini Bahrain, kwa kutumia ndege sita zisizo na rubani. Hatua hii imekuja siku chache baada ya IRGC kushambulia mfumo mwingine wa rada katika nchi hiyo siku ya Ijumaa iliyopita.

Inaonekana mashambulizi yaliyofanyika katika ardhi ya Bahrain yamekuwa jibu kwa hatua ambazo Marekani ilichukua dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Iran katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo.

Aidha, Kitengo cha Mahusiano ya Umma cha IRGC kilitangaza siku mbili zilizopita kuwa kimeizuia na kuiangusha ndege moja ya Marekani isiyo na rubani aina ya MQ-1 katika anga ya Kisiwa cha Qeshm.

Katika kipindi cha siku mbili zilizopita, Iran pia imetangaza kuwa meli tano za mafuta zilizokuwa zikisafiri katika sehemu ya kusini ya Mlango-Bahari wa Hormuz zimegonga mabomu ya baharini. Tehran inadai kuwa meli hizo zilikuwa zikijaribu kupita katika njia hiyo kinyume cha sheria.

Je, Trump ataachana na mpango wa mashambulizi mapya?

Wakati huohuo, ripoti za vyombo vya habari zinaeleza kuwa katika siku za hivi karibuni Trump amewaambia washauri wake wakuu kwamba huenda akaamua kutoshambulia tena Iran, iwapo nchi hiyo haitachukua hatua zozote za uchochezi.

Hata hivyo, kutimizwa kwa matakwa ya Trump kunaonekana kuwa jambo gumu kutokana na kuongezeka kwa mzozo kati ya pande hizo mbili ndani na maeneo yanayozunguka Mlango-Bahari wa Hormuz. Washington inaendelea na mzingiro wa kiuchumi dhidi ya Tehran, huku Iran nayo ikijibu kwa kulenga meli za mafuta katika Mlango-Bahari wa Hormuz na miundombinu ya kijeshi ya Marekani.

Mohammad Baqer Qalibaf, Spika wa Bunge la Iran, alisisitiza jana kwamba iwapo Marekani itafanya tena uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran, basi ni vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo vitakavyoamua eneo na mazingira ya mapambano.

Washington inalenga kuilazimisha Tehran kukubali uwiano mpya wa kiusalama

Zeinab Nikookar, mtafiti wa Taasisi ya Al-Hiwar mjini London, anaamini kuwa lengo la Washington ni kuilazimisha Tehran kukubali uwiano mpya wa kiusalama.

Katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar, Nikookar anaeleza kuwa utawala wa Trump, kwa upande mmoja, unajaribu kuongeza gharama za upinzani wa Iran kupitia mashinikizo ya kiuchumi, mzingiro wa baharini na kuzuia uwezo wake wa kijeshi. Kwa upande mwingine, Washington inatumaini kuwa mashinikizo hayo yatailazimisha Tehran kukubali makubaliano kwa masharti yatakayowekwa na Marekani.

Anaitaja mikakati ya Marekani kuwa yenye mkanganyiko, akisema kuwa Washington haiwezi kulenga uwezo wa kijeshi wa Iran, kuongeza mzingiro wa kiuchumi dhidi yake, kisha kutarajia Tehran ikubali makubaliano ya kudumu bila kupata dhamana halisi za kiusalama na kiuchumi.

Hatari ya vita vipya na ugumu wa kudhibiti matokeo yake

Akizungumzia uwezekano wa kuanza kwa vita vipya, Nikookar haondoi uwezekano huo, lakini anasisitiza umuhimu wa kutofautisha kati ya uwezo wa kuanzisha vita na uwezo wa kudhibiti mwenendo wake pamoja na namna vitakavyomalizika.

Kwa mujibu wake, Marekani inaweza kuwa na uwezo wa kufanya mashambulizi makubwa, lakini haina dhamana kwamba itaweza kudhibiti mwitikio wa Iran. Mwitikio huo unaweza kuathiri kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hili, masoko ya nishati na usalama wa usafiri wa meli katika Ghuba ya Uajemi.

Kwa mtazamo wake, inaonekana Washington inataka kuimarisha nafasi yake katika mazungumzo na kupunguza uhuru wa Tehran wa kuchukua hatua za kiuchumi na kijeshi, bila kuingia mara moja katika vita vya pande zote.

Anatahadharisha kuwa hatari halisi katika hali ya sasa ni kuibuka kwa mzunguko usioisha wa mashinikizo, mashambulizi yenye kiwango kidogo na majibu ya kulipiza kisasi. Mzunguko huo unaweza hatua kwa hatua kuzisukuma pande zote mbili kuelekea vita vikubwa zaidi, hata kama mwanzoni hakuna upande unaotaka kubeba gharama zake kubwa.

Tehran haina matumaini makubwa ya kufikia makubaliano ya muda mfupi na Trump

Kwa upande mwingine, Mohammad Bayat, mtafiti wa Taasisi ya Mafunzo ya Usalama ya Kaderas mjini Tehran, amesema katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar kwamba viongozi wanaohusika na kufanya maamuzi nchini Iran hawana matumaini makubwa ya kufikia makubaliano na serikali ya Trump, angalau katika kipindi cha muda mfupi.

Kwa mujibu wake, harakati kubwa za vifaa na maandalizi ya kijeshi zinazofanywa na Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani, sambamba na maandalizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni (Israel) kwa duru nyingine ya makabiliano, zimewafikisha viongozi wa Iran katika hitimisho kwamba wanapaswa kujiandaa kwa mara ya tatu kukabiliana na uwezekano wa kushambuliwa kwa kushtukizwa.

Bayat anaongeza kuwa hali hiyo imeifanya Tehran kuelekeza zaidi nguvu zake katika kuimarisha mshikamano wa ndani, kuongeza uwezo wa taifa kustahimili misukosuko na kuhifadhi pamoja na kuendeleza zana zake za ulinzi. Zana hizo ni pamoja na uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani, pamoja na kuhifadhi ndani ya ardhi ya Iran akiba ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha asilimia 60.

Mlango-Bahari wa Hormuz: Nyenzo ya Iran ya kushinikiza katika mahesabu ya kisiasa ya Marekani

Akirejelea matukio yaliyopita, Bayat anasema kuwa kabla ya chama cha Republican kushindwa katika uchaguzi wa Bunge la Marekani, Iran ilikuwa ikifuata sera iliyojengwa juu ya mashinikizo ya kiwango cha juu katika uwanja wa kijeshi na juhudi za kufikia makubaliano ya kiwango cha juu katika nyanja ya diplomasia. Lengo lilikuwa kutumia kwa kiwango cha juu nyenzo ya kimkakati ya Mlango-Bahari wa Hormuz.

Tehran ililenga kuongeza kiwango cha hatari katika masoko ya nishati, kuathiri siasa za ndani za Marekani na hatimaye kuilazimisha serikali ya Trump kukubali masharti saba ya Iran. Masharti muhimu zaidi yalitajwa kuwa ni kuondolewa kwa mzingiro na vikwazo pamoja na kusitishwa kwa vita katika pande zote za mapambano.

Hata hivyo, kwa mujibu wa mtafiti huyo, matukio yalichukua mwelekeo tofauti. Vikosi vya kijeshi vya Iran viliweza kuathiri masoko ya nishati na, kwa matokeo yake, msimamo wa mwisho wa wapiga kura wa Marekani, lakini Trump hakukubali masharti ya Iran.

Bayat anaendelea kueleza kuwa, kwa mtazamo wa viongozi wa Tehran, matukio yaliyotokea katika miezi ya hivi karibuni katika Mlango-Bahari wa Hormuz baada ya uchaguzi yamefungua fursa ya kudhoofisha nafasi za kisiasa za Trump nchini Marekani na Benjamin Netanyahu katika utawala wa Kizayuni (Israel).

Kwa maana nyingine, Iran kwa sasa inaamini kuwa imechukua nafasi ya kuongoza mwelekeo wa matukio. Wakati huohuo, kile ambacho mtafiti huyo anakitaja kuwa ni mantiki inayotawala mfumo wa Iran kinaelekezwa kikamilifu katika kujenga upya na kuendeleza uwezo wa nchi hiyo wa kushambulia, kujilinda na kutumia mifumo ya rada, kwa upande wa idadi na ubora.

Kwa mujibu wake, Tehran inasubiri wakati ambao Trump atalazimika kukubali matakwa ya Iran na kuupanga upya mfumo wa usalama wa Mashariki ya Kati kwa namna inayokinzana na mfumo unaotegemea makubaliano ya Abraham.