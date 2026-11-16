Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – Mkutano wa wawakilishi wa vyama vya Likud na Yashar, pamoja na ushiriki wa mwakilishi wa chama cha “Pamoja” kinachoongozwa na Naftali Bennett, ulifanyika Jumapili jioni, tarehe 15 Novemba, katika Hoteli ya Dan Accadia mjini Herzliya. Baada ya takribani saa moja ya mazungumzo, mkutano huo ulimalizika bila kutangazwa kwa makubaliano yoyote mahususi. Hata hivyo, pande hizo zilisisitiza umuhimu wa kuendelea na mazungumzo.

Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Kiebrania, wakati wa mazungumzo hayo, wawakilishi wa Likud waliomba kuahirishwa kwa kura iliyopangwa kufanyika Jumanne kuhusu kumwondoa Amir Ohana, Spika wa Knesset (Bunge la utawala wa Kizayuni), kutoka katika nafasi hiyo. Ombi hilo, kwa mujibu wa taarifa hizo, lilikataliwa na Gadi Eisenkot.

Kambi inayompinga Netanyahu inajaribu kumwondoa Ohana ili kumuweka Matan Kahana, mwakilishi wa chama cha Yashar, katika nafasi ya Spika wa Knesset. Awali, Eisenkot alikuwa ametaja kuungwa mkono kwa mabadiliko hayo na chama cha Likud kuwa kipimo cha kutathmini uzito wa dhamira ya Netanyahu katika mazungumzo.

Mzozo kuhusu nafasi ya Waziri Mkuu; kikwazo kikuu cha makubaliano

Tofauti kubwa zaidi kati ya pande hizo mbili inahusu nani atakayeongoza Baraza la Mawaziri lijalo la utawala wa Kizayuni (Israel). Netanyahu anataka kuundwa kwa serikali ya umoja itakayoshirikisha washirika wake wa kisiasa katika muungano wa serikali. Hata hivyo, Eisenkot anasisitiza kuundwa kwa serikali itakayoongozwa na yeye mwenyewe.

Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Israel, pendekezo la Eisenkot ni chama cha Likud kujiunga na serikali ya miaka minne itakayoongozwa naye, bila makubaliano ya kubadilishana nafasi ya Waziri Mkuu kati yake na Netanyahu. Ushiriki wa chama cha Itamar Ben-Gvir katika Baraza la Mawaziri pia ni miongoni mwa masuala yanayosababisha kutokubaliana.

Awali, Netanyahu alikuwa ametaka mazungumzo yafanyike bila masharti ya awali, akirejelea changamoto za kiusalama na kisiasa, zikiwemo zinazohusiana na suala la Iran. Kwa upande wake, Eisenkot alilitaja ombi hilo kuwa ni “mbinu ya kisiasa”.

Ushindani wa kudhibiti Knesset katikati ya mkwamo wa kisiasa

Sambamba na kuendelea kwa mazungumzo, kambi ya Eisenkot inaendelea na juhudi za kubadilisha uongozi wa Knesset pamoja na kamati muhimu za bunge. Pia imeweka katika ajenda yake kufanya mashauriano na vyama vingine, vikiwemo vyama vya Wayahudi wa Kiorthodoksi wenye msimamo mkali wa kidini (Haredi).

Kwa hali hiyo, duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Likud na Yashar imehitimishwa bila kutatuliwa kwa tofauti zao kuu. Ushindani kuhusu nafasi ya Waziri Mkuu, muundo wa Baraza la Mawaziri na udhibiti wa Knesset bado ni masuala makuu yanayochochea mvutano wa kisiasa kati ya Netanyahu na Eisenkot.