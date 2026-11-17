Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, Ismail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, alipojibu kauli za maafisa wa Marekani kwamba «kwa wale wanaoshikilia upanga mkononi, usizungumze nao kuhusu sheria», aliandika katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: Dunia tayari imelipa gharama mbaya kwa kutojali mantiki hii; Hitler baada ya moto wa Reichstag, alitangaza hali ya hatari kwa jina la usalama wa taifa na kwa kusimamisha haki za kikatiba, alifungua njia ya kuanzishwa kwa udikteta. Hitler hakukataa sheria kwa mara moja; kwanza kwa jina la ulazima, aliifanya kuwa tupu kutoka ndani.

Aliendelea: Leo pia, wakati vita dhidi ya Iran inahalalishwa kwa madai ya kimaadili na kiusalama, lakini nguvu hiyo hiyo inajiondoa yenyewe kutoka kwa uwajibikaji wa kisheria, jumuiya ya kimataifa haipaswi kujiona iko salama. Ikiwa Marekani inaamini kwamba kwa sababu ya kushikilia upanga mkononi haipaswi kutii sheria, jumuiya ya kimataifa itawezaje kutofautisha kati ya mantiki hii na mantiki ya Daesh?

Baghaei aliongeza: Utaratibu wa kimataifa unaanguka wakati hasa wenye nguvu wanajipa haki ambayo hawaitambui wengine.

Alieleza kwamba James Madison, mmoja wa baba wa waanzilishi wa Marekani, aliandika katika mkusanyiko wa Federalist Papers (Na. 51): «Kwanza ni lazima kuwezesha serikali kutawala juu ya watu, kisha ni lazima kuilazimisha ijizuie yenyewe.» Taifa la Marekani linapaswa kuhisi hatari kubwa kutokana na maneno haya ya Rubio, kwa sababu nguvu isiyoweza kujizuia yenyewe, mapema au baadaye itakandamiza uhuru wa wengine.