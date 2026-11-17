Kama ilivyoripotiwa na idara ya habari ya Wizara ya Mambo ya Nje, wizara hiyo ilitoa taarifa kwa kujibu utoaji wa hukumu za dhuluma dhidi ya kundi la wanachuoni na raia wa Bahrain. Katika taarifa hiyo, utoaji wa hukumu za kifungo cha maisha na cha muda mrefu na kunyang'anywa mali wanachuoni wa dini muda mfupi baada ya maneno ya dharau ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani dhidi ya wanachuoni wa Kishia, imeonekana kama kuiga kwa watawala wa Bahrain uvumbuzi wa kidini wa utawala wa Marekani.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilisisitiza: bila shaka kuandaa kesi za maigizo na kutumia kifuniko cha mahakama ili kuwaadhibu kwa pamoja wanachuoni na watu wa kawaida wa Bahrain, hakuwezi kabisa kuficha asili ya kinyume cha ubinadamu ya kitendo hiki na kupingana kwake na kanuni na viwango vya msingi vya haki za binadamu.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, kuwasilisha mashtaka ya uwongo kabisa na yasiyo na msingi ikiwa ni pamoja na uhusiano na Iran, kama msingi wa kuwafungulia mashtaka raia wa Bahrain na kuwahukumu kwa pamoja vifungo vya muda mrefu, imeelezwa kuwa ni dalili wazi ya matumizi mabaya ya watawala wa Bahrain ya taasisi ya mahakama ili kukandamiza madai yoyote ya haki. Wizara ya Mambo ya Nje ilieleza wazi kwamba kitendo hiki kitasababisha kupoteza heshima ya mfumo wa mahakama wa Bahrain, ubatilifu wa hukumu zilizotolewa na kuongezeka kwa tishio la kutokuwa halali na kutokubalika kwa tabaka tawala la nchi hiyo.

Wizara ya Mambo ya Nje mwishoni, huku ikikataa kwa dhati madai yasiyo na msingi yaliyowasilishwa dhidi ya Iran, iliwata watawala wa Bahrain kuacha kukandamiza watu na wanachuoni wa dini na kuheshimu haki zao za binadamu na za kiraia kwa kuzingatia viwango vya haki za binadamu na mafundisho ya Kiislamu, na ikasisitiza kwamba sera ya ukandamizaji na vitisho haiwezi kabisa kuwazuia watu wa Bahrain kufuatilia madai yao halali na ya haki.