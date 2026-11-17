Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu Al Jazeera, wakati wa ufyatulianaji risasi wa walowezi wa Kiisraeli katika mji wa Jeriko ulioko mashariki mwa Ukingo wa Magharibi, angalau mwanamke mmoja wa Kipalestina aliuawa na wengine 10 walijeruhiwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, walowezi wa Kiisraeli walizingira nyumba za Wapalestina katika eneo la Duyuk na kuwafyatulia risasi.

Jioni ya jana pia angalau Wapalestina wanane walijeruhiwa kutokana na shambulio la mlowezi mmoja wa Kiisraeli kwa gari dhidi yao katika eneo la Tuqu' lililoko kusini-mashariki mwa Bethlehemu.

Ikumbukwe kwamba serikali nyingi ikiwa ni pamoja na serikali za Ulaya zimelaani vikali ukatili wa walowezi wa Kiisraeli dhidi ya Wapalestina wanaoishi katika Ukingo wa Magharibi.