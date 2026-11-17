Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu Al-Ahd, Ayatollah Sheikh Isa Qasim, kiongozi wa Washia wa Bahrain, ambaye pamoja na idadi nyingine ya wanachuoni mashuhuri wa nchi hii alihukumiwa kifungo cha maisha na utawala wa Al Khalifa, alijibu hukumu hii isiyo ya haki.

Sheikh Isa Qasim katika hotuba yake kuhusu jambo hili alisema: kufungwa wanachuoni kunahuisha mstari wa jihadi kwa ajili ya Uislamu, uhuru, utu na utimilifu kamili wa haki. Bahrain na watu wake wenye imani hawataki utawala unaotegemea nguvu ambao lengo lake ni kuidhalilisha nchi na watu wake.

Alisisitiza: watu wa Bahrain wataendelea na jitihada za kutimiza haki zao. Haturudi nyuma kutoka kwa Uislamu, uhuru na utu wetu. Utawala unataka kuwafunga wapigania uhuru, wanachuoni na wanafunzi wa elimu ya dini ya Bahrain na kuzika sauti ya utu, heshima na uhuru.

Kiongozi wa Washia wa Bahrain alieleza: haiwezekani kwamba watu wa Bahrain wenye imani, licha ya matatizo yote, hawapingi sera ya utumwa na kutengwa kando na kunyamaza mbele ya kunyang'anywa haki zao, au kuacha kuzidai na kuridhika na kidogo kuliko haki zao.

Sheikh Isa Qasim alieleza kwamba watu wa Bahrain wamejikita katika azimio lao la kuendelea na jitihada za kutimiza haki zao licha ya matatizo na shida zote.

Pia alisema: maisha yetu yamefungamanishwa na Uislamu, uhuru na utu, na hatutazembea katika yoyote ya mambo haya. Katika vipindi vya migogoro wanashinda wale wanaojitahidi kupata radhi ya Mwenyezi Mungu, sio wale wanaowadhulumu waja wake na kueneza ufisadi miongoni mwa viumbe vyake.